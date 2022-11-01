Холера, голод, война: ООН предрекла Сирии «зиму апокалипсиса» Ближайшие месяцы могут стать самыми тяжелыми для сирийцев. И справиться с бедами в одиночку Асаду не под силу

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Нынешняя зима, вероятно, будет самой трудной для Сирии. Об этом говорится в докладе специального посланника ООН по Сирии Гейра Педерсена. На заседании Совбеза ООН дипломат признал: мирные инициативы в стране фактически сорваны, в то время как боевые действия продолжаются.

Конфликт далек от заморозки

Политический процесс в Сирии пока не принес народу этой страны какого-либо облегчения, сирийцы продолжают страдать от насилия, — заявил спецпосланник ООН.

Еще в апреле Педерсен бил тревогу, признавая, что обстановка в САР далека от того, чтобы конфликт можно было считать замороженным.

Сирия — это горячий, а не замороженный конфликт. Он по-прежнему угрожает международному миру и безопасности. Только тот факт, что пять иностранных армий действуют по разные стороны сирийского конфликта, уже вызывает беспокойство, — признавал Педерсен.

По его словам, на территории страны регулярно происходят инциденты между субъектами международных отношений или с их участием.

В настоящее время ситуация в САР только ухудшилась: в результате боевых действий продолжают гибнуть мирные жители. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в августе и сентябре в Сирии были убиты по меньшей мере 92 гражданских лица. Об этом на заседании Совбеза заявила представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) Рина Гелани.

Представляется, что озабоченность представителей ООН имеет все основания, и в ближайшее время в САР может произойти усиление вооруженного противостояния как между правительственными силами и оппозицией, так и между террористической группировкой «Хаят Тахрир аль-Шам»* (ХТШ)* и оппозиционной Сирийской национальной армией (СНА).

Очередной конфликт между этими группировками уже привел к изменению баланса сил на севере страны в пользу радикалов из ХТШ, который будет продолжать экспансию на территории, удерживаемые СНА. В свою очередь достаточно вялая реакция Турции, в чьей зоне ответственности происходят эти события, может подтолкнуть официальный Дамаск и его российского и иранского союзников к более активному вмешательству в события на севере страны, чтобы не допустить усиления там радикалов. Собственно, и очередной виток противостояния там уже привел к авиаударам ВКС РФ по этим районам. Новые попытки ХТШ расширить свое влияние лишь будут усиливать ответные меры со стороны Дамаска.

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press Вооруженные боевики оппозиции из исламистской боевой группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» принимают участие в военных учениях в лагере в Идлибе

Таким образом, по словам спецпосланника, даже в условиях нынешнего стратегического тупика конфликт продолжается практически на всей территории Сирии. Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» активно участвует в междоусобной войне. По-прежнему представляет серьезную угрозу ИГ*: на северо-востоке Сирии недавно был обнаружен крупнейший тайник с оружием со времен падения так называемого халифата, что демонстрирует способность группировки продолжать вооруженную борьбу. Проправительственные силы на днях нанесли авиаудары на северо-западе Сирии. В Дамаске было совершено нападение на автобус с солдатами сирийского правительства. Удары, приписываемые Израилю, поразили ряд целей на сирийской территории, включая международные аэропорты Дамаска и Алеппо.

Только холеры не хватало

В свою очередь представитель УКГВ ООН сообщила, что по всей Сирии стремительно распространяется эпидемия холеры, усугубляемая острой нехваткой чистой воды. Случаи заболевания холерой подтверждены во всех 14 провинциях. По меньшей мере, 80 человек скончались.

Надежного доступа к безопасной воде не имеют миллионы сирийцев, в то время как национальная система здравоохранения разрушена более чем десятилетним конфликтом.

Организация Объединенных Наций и наши партнеры бьют тревогу по поводу водного кризиса на севере Сирии с начала этого года, — сказала Гелани. — Кризис, вероятно, станет еще хуже, так как прогноз на период до декабря неблагоприятный: осадки будут ниже нормы, а температура выше. Это еще больше усугубит и без того тяжелую ситуацию с водой.

В ООН связывают вспышку с орошением сельскохозяйственных культур зараженной водой и с употреблением в качестве питьевой неочищенной воды из реки Евфрат. Ситуация усугубилась засушливыми условиями, которые привели к падению уровня воды в Евфрате. Фермеры также обвиняют водную политику Турции в уменьшении стока.

Ранее ООН предупредила, что вспышка выявила «острую нехватку воды» по всей Сирии, где большая часть населения зависит от небезопасных источников, поскольку национальная структура водоснабжения была разрушена во время войны.

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В последние недели, по словам Педерсена, национальная валюта — сирийский фунт, «потерял огромную часть своей стоимости». В свою очередь это привело к тому, что цены на продукты питания и топливо подскочили до рекордного уровня«. Спецпосланник предупредил, что экономический кризис для подавляющего большинства сирийцев будет только усугубляться с приближением зимы и срочной необходимостью в дополнительном финансировании.

Кроме того, отметила Гелани, нехватка воды, вызвавшая эпидемию холеры, также повлияла на урожай пшеницы, сделав его самым скудным с начала войны. Это поставило сирийских фермеров перед угрозой потери всех средств к существованию — с учетом того, что у правительства и оппозиционных администраций нет каких бы то ни было фондов и резервов по их поддержке.

Рост цен на 236% — не шутка

Также ситуация с продовольственной безопасностью «выходит из-под контроля», уровень недоедания населения растет.

Сирийцы сегодня могут позволить себе только 15% от тех продуктов, которые они могли купить три года назад, — признала Гелани.

По прогнозам УКГВ ООН, с приближением зимы количество сирийцев нуждающихся в помощи, чтобы пережить холод, увеличится на 30% по сравнению с прошлым годом. Среди них — около 2 миллионов человек на северо-западе, в основном женщин и детей, живущих в лагерях с ограниченным доступом или вообще без доступа к отоплению, электричеству, воде или канализации.

И здесь опасения ООН в полной мере обоснованы, так как Сирия подходит к зиме в гораздо худшей экономической ситуации, чем во все прошлые годы гражданской войны, даже в периоды её наиболее горячей фазы. При том, если раньше районами, приближающимися к гуманитарной катастрофе, было принято считать те территории, которые удерживает оппозиция и где находятся лагеря внутренне перемещенных лиц, то теперь к таковым в первую очередь следует отнести регионы под контролем правительства.

После одиннадцати лет конфликта более 60% сирийцев — 12 миллионов человек — столкнулись с голодом и каждый день задаются вопросом, как они накормят свои семьи. Средние цены на продукты питания в стране выше, чем когда-либо за последние девять лет.

Это касается роста цен как на основные продукты питания, так и на воду, а также транспорт. В частности, продовольствие подорожало в среднем на 236% в период с декабря 2019-го по декабрь 2020 года.

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Все это в сочетании со значительным снижением стоимости сирийского фунта (она потерял 82% своей стоимости по отношению к доллару из-за углубления экономического кризиса в соседнем Ливане с октября 2019-го по октябрь 2021 года) и турецкой лиры (используемой на северо-западе Сирии в районах, удерживаемых оппозицией) ставит сирийские семьи на грань голода. По данным УКГВ, средние расходы домохозяйств в Сирии в настоящее время превышают доходы на целых 50%.

Выиграть мир сложнее, чем выиграть войну

Для правительства Асада оказалось куда сложнее выиграть мир, чем выиграть войну, и теперь экономической помощи от Ирана, который сам пребывает в состоянии политического кризиса, для САР явно недостаточно. В то же время сам сирийский режим остается коррумпированным в своей основе, и его участие в каких-либо гуманитарных программах чревато злоупотреблениями в интересах магнатов, ставших влиятельными в ходе гражданской войны.

Наконец, в стране по-прежнему действуют схемы поборов со стороны силовых структур, включая создание специальных блокпостов на дорогах. Они же осуществляют контроль за потоками контрабанды, — этим занимаются практически все сирийские правительственные формирования, каждое из которых превратилось по совместительству в полукриминальное сообщество.

В ходе гражданской войны уровень коррупции в стране вырос, несмотря на консолидацию всех активов непосредственно вокруг Башара Асада и его супруги. Последний фактор, как и снижение вооруженной активности, не приводит к позитивным результатам для экономики САР. Попытки различных магнатов, возвысившихся за счет лояльности семье Асадов на фоне падения иных (таких, как двоюродный брат президента Рами Махлюф), а также полевых командиров, поддерживающих режим и превративших свои соединения в преступные картели, приводит к перераспределению активов за счет выплат ренты непосредственно правящей семье. Это лишь способствует новым коррупционным и криминальным схемам.

В частности, Сирия превращается в крупнейшего поставщика наркотика каптагона на черный рынок своих соседей и государств Персидского залива. Голод и безработица вовлекают все большее число сирийцев в эту криминальную деятельность, и в ее поддержке есть все основания подозревать командиров проправительственных вооруженных формирований и структур безопасности.

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Куда заведет дорожная карта

Напомним: дорожная карта ООН по урегулированию в Сирии 2012 года была одобрена представителями ООН, Лиги арабских государств, Европейского союза, Турции и всех пяти постоянных членов Совбеза, а также подтверждена резолюцией 2254 СБ ООН от 2015 года. Она призывает к разработке новой конституции САР, к выборам под наблюдением ООН с участием всех сирийцев, включая членов диаспоры, имеющих право на участие в них. И все это должно происходить после формирования нового инклюзивного органа исполнительной власти, который будет ответственен за эти процессы.

Очевидно, что ничего из указанного перечня сделано не было. Единственной подвижкой на мирном треке сирийского урегулирования можно было бы считать создание конституционного комитета — по сути он призван был имитировать сам мирный процесс на фоне его отсутствия.

На организованной Россией сирийской мирной конференции в январе 2018 года была достигнута договоренность о создании комитета из 150 человек для разработки новой конституции. Комитет был сформирован только в сентябре 2019 года, но после восьми раундов переговоров он даже не приступил к работе по существу.

Стороны обвиняют друг друга в срыве его работы. По мнению официального Дамаска, список оппозиции не представляет сирийскую оппозицию, а только Турцию. При этом сам режим Асада не счел необходимым сформировать собственный список представителей для работы в рамках конституционного комитета. В нем лишь представлены некие люди, озвучивающие точку зрения правительства, но само правительство не представляющие. Что дал понять и лично Башар Асад. Естественно, с таким подходом весь проект конституционного комитета является мертворожденным и требует полной перезагрузки.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Башар Асад

Педерсен сообщил Совету Безопасности ООН, что продолжает «работать над устранением препятствий на пути повторного созыва конституционного комитета» и подталкивает ключевые стороны «к поэтапным мерам по укреплению доверия» — это должно способствовать продвижению дорожной карты.

Однако подобные усилия, вероятно, окажутся тщетными. Лишь налаживание прямого диалога между Анкарой и Дамаском при одновременном наращивании практических шагов в рамках «астанинской тройки» — формата с участием России, Турции и Ирана — может привести к позитивным подвижкам. При этом, безусловно, Асад прав, когда говорит о связях сирийской оппозиции с Турцией. Но не стоит забывать, что и сам режим в Дамаске обязан своим сохранением России и Ирану, и его дальнейшее выживание также зависит от союзников и покровителей. Поэтому и режим Асада, и протурецкая сирийская оппозиция, и Тегеран, и Москва, и Анкара — все должны быть участниками мирного процесса.

Надо смотреть правде в глаза и прекратить манипулировать тезисами о том, что только сирийцы сами смогут договориться с сирийцами. Они этого сделать не смогут просто потому, что в Сирии по-прежнему находятся военные контингенты России, Турции, Ирана и Соединенных Штатов, которые имеют собственные интересы и влияние на принятие решений различными центрами силы.

* Террористические группировки, запрещенные в РФ.