Журналисты опровергли слухи об ухудшении здоровья лидера Ирана Хаменеи

81-летний верховный лидер Ирана Али Хаменеи находится в здравии и работает в соответствии с планами. Об этом заявили иранские СМИ на фоне информации об ухудшении состояния здоровья политика.
Неназванное официальное лицо
Ранее Али Хаменеи назвал президентские выборы в США спектаклем. Он подчеркнул, что произошедшее в Америке является примером «безобразного облика либеральной демократии».
Как писал NEWS.ru, журналист Павел Зарубин опроверг слухи о проблемах со здоровьем у российского лидера Владимира Путина. Он лично брал интервью у политика и убедился, что с главой государства всё в порядке. Зарубин подчеркнул, что Путин работает так же, как работал раньше.