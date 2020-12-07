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Ближний Восток

Журналисты опровергли слухи об ухудшении здоровья лидера Ирана Хаменеи

14:33, 07 декабря 2020
Али Хаменеи Али Хаменеи Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look press

81-летний верховный лидер Ирана Али Хаменеи находится в здравии и работает в соответствии с планами. Об этом заявили иранские СМИ на фоне информации об ухудшении состояния здоровья политика.

Неназванное официальное лицо сообщило агентству Fars, что у верховного лидера нет никаких проблем со здоровьем. Телекомпания IRIB рассказала, что в Сети появились фейковые снимки заседания Совета экспертов. Этот орган имеет право назначать духовного лидера Исламской Республики. Журналисты подчеркнули, что новость о прошедшем заседании Совета также является недостоверной.

Ранее Али Хаменеи назвал президентские выборы в США спектаклем. Он подчеркнул, что произошедшее в Америке является примером «безобразного облика либеральной демократии».

Как писал NEWS.ru, журналист Павел Зарубин опроверг слухи о проблемах со здоровьем у российского лидера Владимира Путина. Он лично брал интервью у политика и убедился, что с главой государства всё в порядке. Зарубин подчеркнул, что Путин работает так же, как работал раньше.

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