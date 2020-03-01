Задержанных в Анкаре троих сотрудников Sputnik Турция доставили во Дворец правосудия. Им предстоит дать показания прокурору.
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О задержании журналистов некоторое время назад рассказала глава МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян. При этом в полиции турецкой столицы эту информацию опровергли.
Как ранее писал NEWS.ru, корреспонденты перестали выходить на связь после того, как пожаловались в полицию на нападение, произошедшее накануне. Неизвестные злоумышленник угрожали им расправой и обвиняли в предательстве родины из-за «работы на русских».
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