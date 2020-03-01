https://static.news.ru/photo/ea386318-5bbf-11ea-81bc-fa163e074e61_660.jpg Дворец правосудия в Анкаре Фото: Гезде Оджак/РИА Новости

Задержанных в Анкаре троих сотрудников Sputnik Турция доставили во Дворец правосудия. Им предстоит дать показания прокурору.

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

О задержании журналистов некоторое время назад рассказала глава МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян. При этом в полиции турецкой столицы эту информацию опровергли.

Как ранее писал NEWS.ru, корреспонденты перестали выходить на связь после того, как пожаловались в полицию на нападение, произошедшее накануне. Неизвестные злоумышленник угрожали им расправой и обвиняли в предательстве родины из-за «работы на русских».