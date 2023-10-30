Израиль потребовал от всех сотрудников международных средств массовой информации незамедлительно оставить северную часть сектора Газа. Причиной требования является расширение масштабов операции ЦАХАЛ в анклаве.
Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 29 октября, читайте в материале NEWS.ru.
Сколько погибло журналистов в зоне палестино-израильского конфликта
По имеющимся данным, жертвами палестино-израильской эскалации стали по меньшей мере 24 работника масс-медиа. Кроме того, восемь человек получили ранения, трое числятся пропавшими без вести. В Комитете защиты журналистов отметили, что работники прессы в Газе «подвергаются особенно высоким рискам в ходе освещения конфликта».
Сколько будет длиться операция ЦАХАЛ
Наземная операция армии Израиля в секторе Газа может продлиться от шести недель до шести месяцев, сообщило Bloomberg со ссылкой на израильских чиновников. По данным агентства, главными целями Израиля будет уничтожение палестинского движения ХАМАС и ликвидация лидеров организации, причастных к атаке 7 октября.
По информации Bloomberg, союзники Израиля, в том числе США, призвали более четко сформулировать цели операции. Также отмечается, что Тель-Авив намеревается создать в секторе Газа буферную зону для предотвращения повторного нападения.
Как Израиль атаковал объекты в Сирии
Армия обороны Израиля нанесла удар по военным объектам на территории Сирии, сообщила армейская пресс-служба. Он производился в ответ на воскресные запуски ракет по Израилю с территории Сирийской Арабской Республики.
«Самолет Армии обороны Израиля нанес удар по военной инфраструктуре на сирийской территории <...> в ответ на запуски [ракет], совершенные из Сирии по Израилю в воскресенье», — говорится в сообщении пресс-службы.
Почему посла России в Тель-Авиве вызвали в МИД Израиля
Посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля «для выражения протеста» в связи с визитом делегации ХАМАС в Москву, сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства. Там отметили, что Израиль «со всей серьезностью» рассматривает отсутствие «недвусмысленного и ясного» осуждения со стороны Москвы действиями палестинской организации.
Что грозит Израилю по мнению американского полковника
Обострение ситуации на Ближнем Востоке, предпринимаемое Соединенными Штатами, способно привести к уничтожению Израиля, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Он отметил, что Вашингтон вступает в конфронтацию со многими государствами региона и это может обернуться катастрофическими последствиями.
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