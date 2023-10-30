Журналистов просят уехать: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Израиль потребовал, чтобы журналисты покинули северную часть сектора Газа

Фото: IMAGO/saeedqaq/Global Look Press

Израиль потребовал от всех сотрудников международных средств массовой информации незамедлительно оставить северную часть сектора Газа. Причиной требования является расширение масштабов операции ЦАХАЛ в анклаве.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 29 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Сколько погибло журналистов в зоне палестино-израильского конфликта

По имеющимся данным, жертвами палестино-израильской эскалации стали по меньшей мере 24 работника масс-медиа. Кроме того, восемь человек получили ранения, трое числятся пропавшими без вести. В Комитете защиты журналистов отметили, что работники прессы в Газе «подвергаются особенно высоким рискам в ходе освещения конфликта».

Сколько будет длиться операция ЦАХАЛ

Наземная операция армии Израиля в секторе Газа может продлиться от шести недель до шести месяцев, сообщило Bloomberg со ссылкой на израильских чиновников. По данным агентства, главными целями Израиля будет уничтожение палестинского движения ХАМАС и ликвидация лидеров организации, причастных к атаке 7 октября.

По информации Bloomberg, союзники Израиля, в том числе США, призвали более четко сформулировать цели операции. Также отмечается, что Тель-Авив намеревается создать в секторе Газа буферную зону для предотвращения повторного нападения.

Как Израиль атаковал объекты в Сирии

Армия обороны Израиля нанесла удар по военным объектам на территории Сирии, сообщила армейская пресс-служба. Он производился в ответ на воскресные запуски ракет по Израилю с территории Сирийской Арабской Республики.

«Самолет Армии обороны Израиля нанес удар по военной инфраструктуре на сирийской территории <...> в ответ на запуски [ракет], совершенные из Сирии по Израилю в воскресенье», — говорится в сообщении пресс-службы.

Почему посла России в Тель-Авиве вызвали в МИД Израиля

Посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля «для выражения протеста» в связи с визитом делегации ХАМАС в Москву, сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства. Там отметили, что Израиль «со всей серьезностью» рассматривает отсутствие «недвусмысленного и ясного» осуждения со стороны Москвы действиями палестинской организации.

Что грозит Израилю по мнению американского полковника

Обострение ситуации на Ближнем Востоке, предпринимаемое Соединенными Штатами, способно привести к уничтожению Израиля, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Он отметил, что Вашингтон вступает в конфронтацию со многими государствами региона и это может обернуться катастрофическими последствиями.

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