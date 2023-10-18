Журналист BBC обвинил Израиль в авиаударе по госпиталю в секторе Газа Журналист BBC Доннисон заявил, что удар по больнице сектора Газа нанес Израиль

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Удар по больнице в секторе Газа нанес самолет Армии обороны Израиля, считает журналист BBC и бывший специальный корреспондент британской медиакорпорации на территории анклава Джон Доннисон. Как заявил он в эфире телеканала, в случае пусков ракет палестинской группировки ХАМАС не было бы взрывов такого масштаба.

Учитывая размеры взрыва, трудно представить, что это может быть кроме израильского авиаудара или нескольких авиаударов, — заявил журналист.

По словам Доннисона, мировое сообщество наблюдало удары со стороны сектора Газа, когда погибали около полудесятка человек. Он подчеркнул, что подобного по масштабам взрыва, который случился в госпитале 17 октября, никто никогда не видел.

Ранее палестинский информационный канал Quds показал видео последствий ракетного удара по баптистской больнице «Аль-Ахли» в центральном районе сектора Газа. По последним данным, в результате атаки погибли около 800 человек. Никто из участников палестино-израильского конфликта не взял на себя ответственность. Обе стороны обвиняют друг друга.

Посол Палестины в Японии Валди Али Сиям заявил, что Израиль совершил предупредительный звонок до обстрела больницы. Предупреждение, по его словам, прозвучало за час до атаки.