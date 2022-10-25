Животный Восток: Пока в Египте открывают «дог-кафе», в Газе запрещают ослов Прилавок в кафе разделен на две части, за одной обслуживают людей, за другой — собак

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Несмотря на неприязнь большинства мусульман к собакам из-за религиозных стереотипов, постепенно отношение к друзьям человека начинает меняться. Так, в Египте владелица двух собачек Уля Лутфи открыла в Городе им. 6 октября — спутнике Каира первое в стране кафе, куда люди могут приходить со своими питомцами. Она обратила внимание, что владельцы собак в Египте могут гулять с ними только в парках, а если захотят зайти в кафе или, скажем, магазин, то четвероногих придется оставить дома, так как вход с животными почти везде запрещен или не приветствуется. Лутфи говорит, что она решила объединить любовь к собакам с любовью к кофе, и поэтому открыла Dog Cafe, где животным только рады. Для них даже есть отдельное меню со сбалансированным питанием, в него входят как основные блюда, так и закуски. Пока собаки едят, их хозяева могут пообщаться и тоже поесть, в меню кафе для людей есть кофе, свежевыжатые соки, а также сэндвичи и салаты.

Я всегда мечтала открыть собственную кофейню, где могла бы угощать домашних животных кормом, а их хозяев — кофе, в комфортной и дружелюбной обстановке. Моя мечта сбылась, — говорит Лутфи.

Пришла как-то собака в кафе

Чтобы кафе оказалось комфортным как для собак, так и для хозяев, был разработан специальный проект. Прилавок для заказов разделен на две части, за одной обслуживают людей, за другой — собак. Пол в Dog Cafe сделан из специального материала, используемого в больницах, чтобы после уборки между плитками кафеля не оставалось блох. Рядом с каждым из столов есть крючок, чтобы привязать поводок. Одна из стен отведена под объявления о пропавших собаках, а также — больных и раненых, которым нужна помощь.Там же — адреса приютов, где можно взять домой собаку.

Миссия Dog Cafe — вдохновлять и развивать любовь между людьми и домашними животными. Поэтому я хотела создать теплую, гостеприимную и здоровую атмосферу как для наших клиентов, так и для их питомцев, — делится Лутфи.

Правда открыть в Египте заведение, куда можно свободно заходить с собакой, оказалось не столь просто. По сей день во многих мусульманских странах редко можно встретить человека, выгуливающего собаку или, тем более, играющего с ней.

Как только в каком-нибудь районе, где я находила подходящее место для аренды, узнавали, что я хочу открыть кафе для собак, наотрез отказывались со мной сотрудничать, — рассказывает Лутфи.

Даже после открытия Dog Cafe многие писали жалобы на проект Лутфи, мол в районе стало слишком много собак, и жители чувствуют постоянный дискомфорт и страх. Более того, в социальных сетях египтяне критикуют кафе, мол лучше бы сосредоточилась на сиротах или онкобольных. На, что Лутфи отвечает, что она бизнесвумен, а не благотворительный фонд или правительственный орган.

Фото: Социальные сети Уля Лутфи с одной из своих собак перед собачьим кафе

Нечистота пса — в глазах смотрящего

В исламе собаки традиционно считаются не самым чистым животным. Некоторые правоверные считают, что даже одно присутствие собаки рядом с мусульманином может свести на нет эффект всех его молитв. При этом исламские священные тексты прямо не говорят, что собаки плохие, но тем не менее в преданиях о жизни пророка Мухаммеда (хадисах) можно часто найти слова, которые всячески настраивают мусульманина против собак. Так, если верить хадисам, пророк говорил, что каждый человек, который содержит собаку не для охоты или охраны скота, будет получать в два раза меньше награды у Аллаха за благие дела, пока не избавится от животного. Также там сказано, что ангелы не входят в те дома, где есть собака, а мусульманин, на которого попала слюна пса, должен будет совершить омовение семь раз, причем дважды песком, прежде чем он снова сможет молиться.

Из-за этого многие мусульмане предпочитают совсем не контактировать с собаками, не говоря уже о том, чтобы заводить их дома. И хотя хадисы не указывают, что собаки плохие, а лишь говорится, что лучше их избегать, но тем не менее есть много верующих, которых с детства воспитывают на том, что собаки «злые» и «грязные» животные. Повзрослев, они начинают оправдывают жестокое обращение с собаками тем, что это богоугодный акт.

На улицах многих ближневосточных стран редко можно встретить собак, как раз оттого, что их отстреливают. Более того, бывает и такое, что даже те мусульмане, которые перебороли предубеждение и завели себе собаку, в священный месяц Рамадан каются «в грехе» и привозят собак в ветеринарные клиники на усыпление.

Так сложилось, что по сей день среди мусульман иметь дома собаку считается чем-то необычным, а иногда — и вызовом обществу. Как правило, пса может завести богатая интеллигентная семья, чтобы показать свой статус и безразличность к «устаревшим традициям бедуинов». В какой-то мере ситуациями с собаками в исламе похожа на ситуацию со свиньями. Аллах всего лишь запретил есть свинину, а мусульмане сделали это животное чуть ли не самым большим харамом (так в исламе называют запрещенное к употреблению или использованию).

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Впрочем, как видно по проекту Dog Cafe, многие мусульмане сумели изменить взгляд на собак и теперь пытаются образумить единоверцев, причем иногда опираясь на те же исламские тексты. Кстати, два года назад сам верховный муфтий Египта Шауки Аллам заявил, что собаки «чисты» и что их можно держать дома. Как доказательство он привел истории о пророке, связанные с собаками, и о том, как на протяжении всей своей жизни Мухаммед кормил бездомных животных.

Можно сосуществовать с собакой и при этом поклоняться Аллаху. Если вы совершаете омовение и на вашем теле или одежде есть собачья слюна, то в молитве нет абсолютно ничего плохого, и нет необходимости повторять омовению или стирать одежду, — уверял единоверцев муфтий.

В просветительской компании участвует, в том числе и Лутфи — владелица Dog Cafe. Она рассказывает своим подписчикам в соцсетях, что первый человек и первый пророк Адам ладил с собаками, так как это было первое в истории прирученное животное. Или, например, она делится с аудиторией историей о том, что в Коране приводится история о собачке Мисмаре (Гвоздике), которую с любовью растила Маймуна, одна из жен пророка. Также рассказывает истории о других пророках и их сподвижниках, которые жили в одном доме с собаками играли с ними, в том числе в мечетях. Чтобы окончательно побороть предубеждение, Лутфи планирует организовать целый календарь различных мероприятиях с психологами и дрессировщиками собак. Туда смогут приходить те, кто боится собак по той или иной причине.

Вообще, в некоторых исследованиях говорится, что нелюбовь мусульман к собакам — это относительно недавнее явление. Так, вплоть до 18 века в крупных городах Ближнего Востока, вроде Дамаска, Каира, Багдада и Стамбула правители специально разводили собак, чтобы они съедали мусор, делая город чище. Традиционно рядом с мечетями были поилки для животных, а идущие на молитву мусульмане их подкармливали. Причем за насилие, проявленное к животным, даже в тех средневековых условиях применяли разные виды наказаний. Обидчику уличной собаки руку, конечно, не отрубили бы, но несколько позорных ударов плетью можно было получить запросто.

Враждебность мусульман к собакам началась после того, как люди выявили связь между вспышками холеры, чумы, малярии и скоплениями нечистот, вроде мусорных свалок. После этого все отходы начали стараться вывозить за пределы городов. Мусора в городе почти не оставалось, а тот, который не успевали вывезти, съедали собаки. Тогда-то мусульмане и начинали вспоминать давно забытые хадисы о нечистоте этих животных. Они считали, что наконец нашли им реальное подтверждение — раз собаки едят мусор, от которого начинаются болезни, значит они сами становятся переносчиками всякой заразы. В мечетях говорили, мол, вот Пророк нас предупреждал, а мы не слушали и теперь несем наказание. Отсюда и берут корни первые, но далеко не последние массовые кампании по истреблению собак на Ближнем Востоке.

Ослиная блокада

Тем временем, пока в Египте начинают по-человечески относиться к собакам, в граничащем с ним секторе Газа прощаются с ослами.

Тележки с осликами, которые ездят по улицам анклава, уже давно стали частью местного колорита. Но с декабря 2021 года Израиль запретил или по крайней мере сильно ограничил ввоз ослов в Газу.

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Одной из причин такого решения стала распространившаяся через СМИ информация, что как только ослов привозят в Газу, их там убивают и продают через Египет в Китай. Это является частью общемирового «ослиного кризиса». Он вызван возросшим спросом на издревле популярное в Китае лекарство на основе ослиного желатина — эцзяо. Его получают благодаря длительному вывариванию ослиных шкур. Если верить компаниям-производителям, желатин проходит 90 крупных и еще 300 более мелких стадий обработки, прежде чем дойти до потребителя. Считается, что эцзяо лечит кашель, простуду, анемию, головные боли, бессонницу, сердечные заболевания, бесплодие и многое другое.

Другой причиной запрета на ввоз ослов в Газу могла послужить излюбленная военная тактика у ХАМАС, «Исламского движения сопротивления», контролирующего Газу. По некоторым сведениям, они грузят на ослика как можно больше взрывчатки и направляют его на израильские блокпосты. Впервые такой инцидент на Святой земле произошел в 1995 году, когда террорист-смертник нагрузил себя и ослика взрывчаткой, а затем взорвался на границе. С тех пор хамасовцы несколько раз использовали эту тактику, причем превращая в «шахидов» не только ослов, но и собак. В самой Газе, впрочем, утверждают, что от «ослиного террора» уже давно как отказались, а экспортировать что-то в Египет, не говоря уж про Китай, они не могут из-за блокады сектора.

Но большинству жителей Газы ослы нужно совершенно для других целей. Учитывая низкий уровень жизни местного населения, торговцы и фермеры почти целиком зависят от трудолюбивых осликов.

В течение 15 лет я использовал ослиную тележку, чтобы продавать овощи на улицах Газы. С начала моей работы в этой сфере я сменил ослика только один раз, — рассказал 33-летний житель Газы Махмуд аль-Райи.

По словам торговцев скотом, сектору Газа необходимо около 1 тыс. ослов ежегодно. Но с начала этого года они не получили ни одного животного, при том что из-за высоких цен на топливо спрос на повозки с осликами только увеличился — гужевые средства транспорта стали основой грузовых перевозок. Поэтому цены на ослов взлетели с $200 до $800, что все равно дешевле машины или даже тук-тука (трехколесного мотоцикла с кабиной для перевозки пассажиров). В среднем ослик живет около 20 лет, а питается всего на $1,5 доллара в день. Жители Газы надеются, что израильский запрет скоро снимут и осликов снова будет в избытке.