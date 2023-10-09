Жительница Тель-Авива показала на видео бомбоубежище в квартире

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Жительница Тель-Авива опубликовала видео из бомбоубежища, оборудованного прямо внутри квартиры. В таких помещениях с армированными бетонными стенами израильтяне ждут, пока затихнут сигналы воздушной тревоги, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Небольшая комната, которая называется мамад, оснащена огнеупорной дверью, общей вентиляцией и окном с железными ставнями. По словам автора видео, такое укрытие выдерживает попадание ракеты.

Также девушка рассказала, что среди израильтян распространено мобильное приложение, которое уведомляет о сирене в том или ином районе. Несколькими часами ранее очередной сигнал воздушной тревоги прозвучал в центре города.

Одновременно с этим военное крыло палестинской группировки ХАМАС уведомило, что выпустило ракетный залп в направлении аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Позднее палестинские радикалы запустили 100 ракет в направлении города Ашкелон на юге государства.

Ранее недавно пресс-секретарь Минобороны Израиля Даниэль Хагари рассказал о предстоящей эвакуации граждан, проживающих рядом с границей сектора Газа. Предполагается, что в ближайшие сутки жителей переместят в убежища. Власти страны также призвали жителей покинуть опасные зоны самостоятельно.