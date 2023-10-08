Жители Тель-Авива опустошают прилавки магазинов

Фото: Gideon Markowicz/XinHua/Global Look Press

Тель-Авив

Жители Тель-Авива сметают с прилавков магазинов товары первой необходимости, сообщает Telegram-канал Readovka. По информации канала, паника охватила население из-за начавшейся войны между Израилем и Палестиной.

На опубликованных кадрах видно, что один из магазинов полностью наполнен людьми, прилавки при этом полупустые. По информации канала, с полок исчезли хлеб, яйца, молоко и крупы.

Readovka отмечает, что на кассах магазина можно наблюдать огромные очереди. Канал уточняет: по одной из версий, люди скупают продукты не из-за паники, а из-за желания отправить пострадавшим гуманитарную помощь.

Накануне армия обороны Израиля сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Данный шаг стал ответом на массированный обстрел со стороны палестинского движения ХАМАС. Израильские истребители нанесли удары по 21 объекту, в результате чего были ликвидированы четыре командных пункта группировки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война будет сложной и долгой. Он пообещал уничтожить ХАМАС и отомстить за «черный день». Также политик призвал жителей сектора Газа покинуть район. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, из палестинского анклава уехали более 20 тысяч человек.