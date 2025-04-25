Землетрясения вынудили жителей Стамбула спать под открытым небом Жители Стамбула организовали палаточный городок из-за землетрясения

Фото: Anne Pollmann/dpa/Global Look Press

Люди остаются на улице со своими домашними животными, опасаясь землетрясения

В Стамбуле местные жители боятся нового землетрясения, поэтому они размещаются прямо под открытым небом на улицах в палатках, сообщает SHOT. Последний толчок магнитудой 3,7 был зарегистрирован сегодня утром.

Отмечается, что местные парки превратились в стихийные лагеря, где сотни стамбульцев разбили палаточный городок. Муниципальные службы организовали регулярное снабжение этих временных поселений питьевой водой и продуктами питания. Многие горожане отказываются возвращаться в свои дома, несмотря на заверения властей о безопасности.

Ранее стало известно, что туроператоры фиксируют первые отмены туров в Стамбул после недавнего землетрясения магнитудой 6,2. Часть путешественников решила отказаться от запланированных поездок из-за опасений повторных подземных толчков. При этом представители турбизнеса выразили надежду, что такая реакция туристов окажется временной.

Из-за недавних землетрясений в Стамбуле пострадал как минимум 151 человек, при этом обошлось без жертв. Большинство получили травмы в результате паники, а не прямых последствий толчков, утверждают местные власти. Особенно тяжелые травмы получил один из местных жителей — он упал на бетонную поверхность в северном районе города. Пострадавшего оперативно доставили в больницу на скорой помощи.