Жители Кипра выступили против антироссийских санкций Опрос CyBC: 58% жителей Кипра выступили против антироссийских санкций

Фото: Joko/Global Look Press

Около 58% жителей Кипра высказались против антироссийских санкций, свидетельствуют данные опроса, проведенного по запросу Кипрской телерадиовещательной корпорации CyBC. Кроме того, 86% граждан республики заявили, что Никосии не следует отправлять оружие Киеву.

Согласно итогам социсследования, более половины (54%) респондентов считают, что правительство Кипра должно было осудить действия России на Украине. С ними не согласились 41% опрошенных, еще 5% не имеют мнения на этот счет.

При этом 90% респондентов сообщили, что украинский конфликт негативно повлиял на экономику республики. 26% участников опроса подчеркнули, что республика в настоящее время сталкивается с ростом цен и стоимости жизни, 18% заявили о коррупции, 15% — о нестабильности в экономике.

Еще 8% жителей Кипра беспокоят отношения страны с Турцией. Столько же респондентов считают проблемой миграцию, пандемию проблемой назвали только 3% опрошенных.

В начале октября жители Берлина вышли на улицы с требованием отменить антироссийские санкции. Тысячи протестующих собрались перед бундестагом и призывали власти вернуть российские нефть и газ. Организатором акции стала партия «Альтернатива для Германии».