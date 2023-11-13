Жители Газы снова остались без сотовой связи и интернета Al Arabiya: мобильная связь и интернет вновь пропали в секторе Газа

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Мобильная связь и интернет вновь пропали в секторе Газа, сообщил телеканал Al Arabiya. По данным международной службы мониторинга интернета NetBlocks, сетевые показатели в палестинском анклаве в ночь на понедельник, 13 ноября, опустились в среднем до 24%.

Одно из предыдущих тотальных отключений коммуникаций произошло 31 октября. Палестинская сторона обвиняла в произошедшем Израиль. Тогда позвонить по телефону могли только владельцы сим-карт операторов зарубежных стран.

Для обеспечения анклава связью американский миллиардер и предприниматель Илон Маск пообещал предоставить свою сеть Starlink. Он заявлял, что услуги его компании будут даны международно признанным организациям, оказывающим помощь в зоне палестино-израильского конфликта.

В ночь на 13 ноября первая группа россиян — около 70 человек — покинула сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом, их разместили в одной из каирских гостиниц. По словам некоторых из эвакуированных, им пришлось пробираться под обстрелами. Спустя несколько часов в МЧС рассказали о согласовании следующего списка соотечественников из 100 человек, которые должны покинуть анклав.