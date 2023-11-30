Жителей могут переместить: новое о войне Израиля и Палестины к этому часу CNN: Тель-Авив может объявить эвакуацию населения Газы на север анклава

Фото: Mohammed Alaswad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль и США обсуждают возможность перемещения гражданских лиц, эвакуированных на юг сектора Газа, обратно на север анклава, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Причиной таких действий называют желание уменьшить число жертв среди мирного населения сектора.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 29 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о возможном перемещении жителей Газы

CNN отмечает, что большая часть севера Газы уничтожена в результате боевых действий и авиаударов Израиля.

«Представители администрации президента США Джо Байдена обсуждают с израильскими коллегами, как защитить тысячи мирных жителей, бежавших с севера в южную часть Газы, если Израиль решит нанести удар по этому району», — говорится в сообщении.

Что сказал Байден о заложниках ХАМАС

Вашингтон будет добиваться освобождения всех удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников, заявил президент США Джо Байден. Ранее радикалы отпустили в числе 16 заложников Лиат Бенин, имеющую двойное гражданство, в том числе американское.

«Мы настроены добиваться освобождения всех лиц, которых ХАМАС взяло в заложники во время жестокой террористической атаки на Израиль 7 октября, в том числе супруга Лиат, Авива», — сказал Байден.

Он также отметил, что договоренности между Израилем и ХАМАС привели к «ощутимым результатам», почти 100 заложников были отпущены. Кроме того, за несколько дней в Газу ежедневно поступало более 200 грузовиков с гуманитарной помощью, которая впервые с начала конфликта достигла северной части анклава.

Кого освободили в Газе

Тринадцатилетняя Гали Таращански, чей отец является россиянином, в составе шестой группы заложников освобождена в секторе Газа и прибыла на территорию Израиля, сообщили в канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Ранее российский МИД заявлял, что добивается освобождения девочки, контактируя с палестинской группировкой ХАМАС.

Отмечается, что правительство Израиля привержено возвращению всех похищенных и пропавших без вести лиц. К сообщению приложен список, в котором Таращански значится под номером один. Кроме того, в канцелярии Нетаньяху напомнили, что 29 ноября ХАМАС освободил 73-летнюю Ирину Татти и ее дочь, 50-летнюю Елену Труфанову. Они были отпущены вне рамок сделки по освобождению израильских заложников. В правительстве Израиля пообещали, что женщин и их семьи будут сопровождать «со всеми силами безопасности».

Ранее ХАМАС выразило готовность продлить режим прекращения огня и подписать соответствующее соглашение с Израилем. Этот режим может быть продлен еще на четыре дня.

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