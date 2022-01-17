Жертвами землетрясения в Афганистане стали 12 человек

В результате землетрясения на северо-западе Афганистане погибли 12 человек, сообщило агентство «Синьхуа». Местные власти не исключают, что число погибших может увеличится. Десятки человек пострадали.
Эпицентр подземных толчков магнитудой до 5,6
Накануне землетрясение магнитудой 4,9 произошло у побережья китайского острова Тайвань. Его эпицентр залегал на глубине 28–30 км. Подземные толчки в морской акватории уезда Хуалянь, располагающегося на восточной части острова, были зафиксированы 16 января в 16:15 по местному времени (11:15 мск).
10 января крупное землетрясение было зарегистрировано в Китае. В результате подземных толчков была разрушена часть китайской стены в провинции Цинхай, что на северо-западе страны. Повреждения были обнаружены в ходе осмотра местных культурных реликвий. На место происшествия были вызваны специалисты для проведения восстановительных работ. Тогда магнитуда подземных толчков составила 6,9.