Жертвами землетрясения в Афганистане стали 12 человек

В результате землетрясения на северо-западе Афганистане погибли 12 человек, сообщило агентство «Синьхуа». Местные власти не исключают, что число погибших может увеличится. Десятки человек пострадали.

Эпицентр подземных толчков магнитудой до 5,6 располагался в 154 км к северо-востоку от города Герат с населением около 272 тысяч человек. Повреждения получили несколько домов.

Накануне землетрясение магнитудой 4,9 произошло у побережья китайского острова Тайвань. Его эпицентр залегал на глубине 28–30 км. Подземные толчки в морской акватории уезда Хуалянь, располагающегося на восточной части острова, были зафиксированы 16 января в 16:15 по местному времени (11:15 мск).

10 января крупное землетрясение было зарегистрировано в Китае. В результате подземных толчков была разрушена часть китайской стены в провинции Цинхай, что на северо-западе страны. Повреждения были обнаружены в ходе осмотра местных культурных реликвий. На место происшествия были вызваны специалисты для проведения восстановительных работ. Тогда магнитуда подземных толчков составила 6,9.