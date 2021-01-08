Жертвами взрыва в Кабуле стали три человека

https://static.news.ru/photo/a4ce2d28-5310-11eb-9a91-fa163e074e61_660.jpg Фото: smardoom/twitter.com

По меньшей мере три человека стали жертвами взрыва в одном из районов столицы Афганистана. Ответственность за взрыв взяло на себя экстремистское движение «Талибан» (запрещено в РФ).

В результате взрыва погиб представитель Афганских сил по защите населения Зиа Вадан, а также двое его коллег. Ещё один человек получил ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Афганистана.

Ранее NEWS.ru писал, что талибы похитили автобус в Афганистане. В салоне находились 45 пассажиров. Инцидент произошёл в провинции Герат, что на западе страны. Позже боевики освободили 15 заложников из захваченного автобуса. Среди «помилованных» бандитами есть один ребёнок, а также водитель транспортного средства.

В сентябре 2020 года правительство Афганистана договорилось провести переговоры с представителями движения «Талибан» о перемирии в стране. Переговоры должны пройти в столице Катара. В декабре представители Кабула и талибов согласовали формат мирных переговоров.