Десять человек погибли в крупном ДТП в Турции TRT Haber: не менее 10 человек погибли в ДТП в турецкой провинции Сакарья

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Жертвами крупного ДТП, произошедшего на северо-западе Турции, стали не менее 10 человек, сообщает местный телеканал TRT Haber со ссылкой на собственные источники. По его данным, еще 54 человека получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Масштабное ДТП произошло на междугородней трассе в провинции Сакарья. В аварию попали три автобуса, грузовик и еще три автомобиля. Губернатор провинции Яшар Карадениз подтвердил, что число погибших в результате аварии составляет не менее 10 человек. Причины ДТП остаются неизвестными. Предполагается, что оно могло возникнуть из-за неблагоприятных погодных условий. На кадрах, опубликованных телеканалом, виден плотный туман.

Как сообщалось ранее, в Гатчинском районе Санкт-Петербурга столкнулись рейсовый автобус и грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадали по меньшей мере 13 человек, все они были отправлены в больницу с различными травмами. Водитель автобуса ПАЗ находится в тяжелом состоянии. Предполагается, что он выехал на встречную полосу движения, что стало причиной аварии.