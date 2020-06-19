Жертвами авиаударов Турции по Ираку стали пять мирных жителей

https://static.news.ru/photo/b5b3f98e-b23d-11ea-907d-fa163e074e61_660.jpg Фото: dersi4m/twitter.com

Как минимум пять человек из числа мирных жителей погибли в результате ударов, которые турецкая авиация нанесла по северным территориям Ирака.

Бомбардировке подверглись районы провинции Дахук, которая входит в состав Иракского Курдистана, сообщает телеканал Al Arabiya.

Первоначально сообщалось о гибели троих мирных жителей. Позднее количество жертв возросло и это подтвердили местные чиновники.

Турция начала воздушную операцию «Коготь орла» на севере Ирака 15 июня. Решение о новой кампании было принято в ответ на участившиеся случаи атак и обстрелов расположения турецких ВС. В результате авиаударов было уничтожено более 80 объектов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара относит к числу террористических организаций.

Наземная часть операции получила название «Коготь тигра» и началась 17 июня. Как писал NEWS.ru, турецких военных в атаках на позиции РПК поддержала иранская артиллерия, хотя ранее были подозрения, что иранское руководство поддерживает негласные контакты с курдскими боевиками и даже укрывает их на своей территории.