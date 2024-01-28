Женская банда в Турции обокрала десятки квартир русскоязычных жителей В турецком Мерсине банда девушек обокрала более 50 квартир русскоязычных жителей

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В турецком Мерсине банда, состоящая из местных девушек, обокрала свыше 50 квартир русскоязычных жителей, сообщает Telegram-канал SHOT. Общий размер ущерба от действий преступниц превышает $1,5 млн (134 млн рублей).

По данным канала, девушки обворовывали жилье граждан России, Белоруссии и Украины. По словам одного из потерпевших, кражи начались в мае 2023 года. Он пояснил, что злоумышленники выслеживают потенциальных жертв до места жительства, дожидаются их ухода из дома, вскрывают замки отмычками и похищают деньги и драгоценности. Иногда они попадались на глаза жильцам, поскольку вламывались в квартиры в их присутствии. В этих случаях девушки сразу же убегали.

Собеседник канала добавил, что на местах преступлений злоумышленники оставляют улики в виде отпечатков пальцев и волос. Местной полицией установлены их личности, но к ответственности девушек не привлекают, несмотря на жалобы потерпевших. Мужчина предположил, что преступницы действуют под покровительством сотрудников персонала жилых комплексов.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону задержана 24-летняя местная жительница, подозреваемая в похищении из пункта выдачи товаров маркетплейса золотого украшения стоимостью 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлено, что женщина заказала два похожих изделия, но одно было из драгоценного металла, а другое — обычная бижутерия. При осмотре товаров в пункте выдачи она незаметно подменила их, оплатив бижутерию, но унеся золото.