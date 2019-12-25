В Омане идут обширные дискуссии на тему того, кто станет возможным преемником султана Кабуса бен Саида, который управлял страной на протяжении почти полувека. Недавняя поездка правителя в Бельгию на лечение привела к неутешительным прогнозам по поводу его здоровья. На случай, если оманские власти не смогут сойтись в том, кто станет следующим главой государства после его смерти, Кабус приготовил письмо с именем преемника. Содержание этого послания держат в секрете.

Султан, который считался одним из столпов ближневосточной политики на протяжении последних четырёх десятилетий, вернулся около недели назад из Бельгии, где его лечение от рака толстой кишки было прервано. Он должен был остаться в Европе до конца января, однако позже было принято решение вернуться в Оман. Вероятно, причиной стали плохие прогнозы врачей. У Кабуса нет детей. Они никогда не называл своего преемника открыто, однако тайно оставил свой выбор в запечатанном письме, адресованном совету королевской семьи. В статье 6 оманской Конституции говорится, что правящий дом должен выбрать нового султана в течение трёх дней после ухода прежнего. Если консенсуса не будет, то национальный совет обороны, глава верховного суда и главы двух палат консультативного совета вместе откроют конверт.

Говорят , что запечатанных конверта — два. Второе письмо хранится в другом королевском дворце в южном портовом городе Салала. Считается, что дубликат «завещания» содержит то же имя, которое есть в первом письме. Второй конверт должен быть распечатан только в том случае, если первый конверт будет потерян или если почерк будет нуждаться в аутентификации. Так или иначе, ожидается, что смена власти произойдёт уже в 2020 году. Какой будет политика Омана после возможного ухода Кабуса, не может предсказать никто.

До того, как Кабус пришёл к власти, страна представляла собой раздробленное государство — султанат Маскат и имамат Оман, которое существовало по феодальным законам в условиях международной изоляции. В середине 1960-х годов ситуация усугубилась из-за возникновения повстанческого марксистского движения в регионе Дофар. Кабус провозгласил новое государство 9 августа 1970 года. На этом фоне его главной целью стало стабилизировать обстановку в стране. Именно поэтому он обратился к британским специалистам с целью сформировать современную боеспособную армию. Протесты в Дофаре были остановлены к 1975 году. То, что делал султан Кабус в 1970-х годах, получило название «оманский ренессанс».

Сам консультативный совет был создан по решению Кабуса в 1991 году, а уже в 1996-м была принята первая в истории страны конституция, которая сделала из консультативного совета выборный орган.

Wolfgang Weinhäupl/Global Look Press

Роль Омана на международной арене — заслуга Кабуса. В 1971 году страна стала членом ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ). В 1981 году Оман вступил в ряды сооснователей Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В ряде региональных конфликтов страна выступала против своих союзников — США и Саудовской Аравии. Так, Оман делал ставку на «особые» отношения с Ираном, «врагом номер один» для аравийских монархий и Америки. В марте 2015 году султанат отказался вступать в возглавляемую Саудовской Аравией коалицию и наносить авиаудары по позициям йеменских мятежников из движения «Ансар Аллах».

При Кабусе Оман стал государством, получившим репутацию медиатора в конфликтных ситуациях. Султанат неоднократно выступал в качестве дипломатического посредника между враждующими сторонами, избегая глубокой вовлечённости в какие-то ни было военные и политические кампании. Например, он стал «мостом» между Ираном и администрацией экс-президента США Барака Обамы в связи с подписанным в 2015 году ядерным соглашением. Роль султаната проявилась и во время недавних переговоров между Саудовской Аравией и йеменскими мятежниками-хуситами. Оман даже не занял ничьей стороны в двухлетнем споре внутри ССАГПЗ, который разгорелся между Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном и Саудовской Аравией, с одной стороны, и Катаром — с другой. Такая политика нейтралитета позволила стране развиваться экономически.