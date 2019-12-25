В Омане идут обширные дискуссии на тему того, кто станет возможным преемником султана Кабуса бен Саида, который управлял страной на протяжении почти полувека. Недавняя поездка правителя в Бельгию на лечение привела к неутешительным прогнозам по поводу его здоровья. На случай, если оманские власти не смогут сойтись в том, кто станет следующим главой государства после его смерти, Кабус приготовил письмо с именем преемника. Содержание этого послания держат в секрете.
Султан, который считался одним из столпов ближневосточной политики на протяжении последних четырёх десятилетий, вернулся около недели назад из Бельгии, где его
До того, как Кабус пришёл к власти, страна представляла собой раздробленное государство — султанат Маскат и имамат Оман, которое существовало по феодальным законам в условиях международной изоляции. В середине 1960-х годов ситуация усугубилась из-за возникновения повстанческого марксистского движения в регионе Дофар. Кабус провозгласил новое государство 9 августа 1970 года. На этом фоне его главной целью стало стабилизировать обстановку в стране. Именно поэтому он обратился к британским специалистам с целью сформировать современную боеспособную армию. Протесты в Дофаре были остановлены к 1975 году. То, что делал султан Кабус в 1970-х годах, получило название «оманский ренессанс».
Сам консультативный совет был создан по решению Кабуса в 1991 году, а уже в 1996-м была принята первая в истории страны конституция, которая сделала из консультативного совета выборный орган.
Роль Омана на международной арене — заслуга Кабуса. В 1971 году страна стала членом ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ). В 1981 году Оман вступил в ряды сооснователей Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В ряде региональных конфликтов страна выступала против своих союзников — США и Саудовской Аравии. Так, Оман делал ставку на «особые» отношения с Ираном, «врагом номер один» для аравийских монархий и Америки. В марте 2015 году султанат отказался вступать в возглавляемую Саудовской Аравией коалицию и наносить авиаудары по позициям йеменских мятежников из движения «Ансар Аллах».
При Кабусе Оман стал государством, получившим репутацию медиатора в конфликтных ситуациях. Султанат неоднократно выступал в качестве дипломатического посредника между враждующими сторонами, избегая глубокой вовлечённости в какие-то ни было военные и политические кампании. Например, он стал «мостом» между Ираном и администрацией экс-президента США Барака Обамы в связи с подписанным в 2015 году ядерным соглашением. Роль султаната проявилась и во время недавних переговоров между Саудовской Аравией и йеменскими мятежниками-хуситами. Оман даже не занял ничьей стороны в двухлетнем споре внутри ССАГПЗ, который разгорелся между Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном и Саудовской Аравией, с одной стороны, и Катаром — с другой. Такая политика нейтралитета позволила стране развиваться экономически.
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