Зерно для мусульман: сколько стоит сближение исламских стран с Москвой? В Москву приехал генсек Организации исламского сотрудничества, чтобы расширить контакты РФ с 57 мусульманскими странами — новыми партнерами России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрахимом Тахой.

В Москве 24 октября прошли переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрахимом Тахой. На настоящий момент в организацию входит 57 стран, преимущественно с Ближнего Востока, а также из Северной Африки, в которых Россия после начала спецоперации на Украине видит новых партнеров. Сама РФ имеет статус наблюдателя в ОИС. Потому и вопросов для обсуждения был целый пакет. Среди них — взаимодействие стран в ООН, ситуация на Африканском континенте, борьба с продовольственным кризисом, а также — ход спецоперации на Украине. По словам Лаврова, Москва «ценит независимую политику исламских государств и их конструктивность» в сотрудничестве. Но главный вопрос заключается в том, что попросят мусульманские страны взаимен на эту «конструктивность»?

Кто заступится за племя рунга?

К приезду генсека Тахи в особняке МИД на Спиридоновке готовились особенно тщательно. Переговоры с Лавровым стали первыми в ходе рабочего визита генерального секретаря в российскую столицу. Далее у него запланированы встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, с представителями Министерства науки и высшего образования РФ — там подпишут меморандум о взаимопонимании. То есть африканские страны, а они составляют большинство членов ОИС, не забыли протоптанную в советские времена тропу.

В годы моей молодости африканцы выбирали Россию для получения образования. Именно сюда приезжали за получением диплома инженера, врача и даже специальности в области технологий. Мы могли бы запустить наше сотрудничество и воспользоваться российским опытом и знаниями, — выступил с предложением 70-летний гражданин Чада Хусейн Таха.

Впрочем, как отметил Лавров, прошедшие «полезные переговоры» важны не только образовательной составляющей. Диалог между Москвой и ОИС, по его словам, в последнее время набирает обороты и распространяется на новые сферы. Судя по двусторонним заявлениям, стороны видят в этом большие перспективы.

Мы привержены дальнейшему развитию между нашей организацией и Россией. Москва для нас очень важный партнер. Считаю, что сейчас прекрасный момент, чтобы мы явно выразили свою дружбу в отношении России и необходимость дальнейшего развития наших отношений, — отметил генсек ОИС.

Но сразу же намекнул, что исламские страны готовы на это только в том случае, если Москва тоже приложит усилия в решении некоторых принципиальных для них вопросов. К примеру, Таха заострил внимание на нерешенном палестинском конфликте, хотя многие говорят о необходимости поскорее решить все противоречия между сторонами и выступают за двугосударственный принцип. По словам Тахи, «все только и говорят о двух государствах, а на деле ничего не происходит».

Мы попросили Россию вмешаться, чтобы помочь палестинскому государству. Таким образом мы можем поддержать палестинцев, которые имеют право на своё государство, — подчеркнул глава ОИС.

Лавров поспешил заверить генсека, что такие шаги уже предпринимаются и Москва делает все, что в ее силах, чтобы поскорее разрешить конфликт. В частности, Россия провела уже несколько встреч с участием делегатов от всех палестинских фракций. При этом российский министр подчеркнул, что в этом вопросе страны должны выступать «единым фронтом».

Помимо этого, будучи уроженцем африканской Республики Чад, Таха затронул также и проблемы народов этой территории, в том числе этнической группы рунга. По его словам, эта группа нуждается в собственном государстве и независимости, но «у них нет никакого убежища, где они могут спрятаться, тем более при нынешней опасной ситуации».

Фото: wikipedia Рынок в Нджамене, столице Республики Чад.

Африка по зернышку клюет

До конца срока действия зерновой сделки, которая была подписана между Москвой и Киевом при посредничестве властей Турции и руководства ООН, осталось чуть меньше месяца. Сегодня остро стоит вопрос, согласится ли российская сторона это соглашение продлевать. Москва пока что не уверена, что готова пролонгировать сделку. Дело в том, что, по ее условиям, российские агропродукция и удобрения взамен должны были вернуться на европейские рынки. Однако, как отмечают российские власти, этого не произошло. Помимо этого, украинское зерно должно было поставляться в «беднейшие страны», но в результате большая часть экспорта поступает в государства, которые далеко не входят в это число. Поэтому Лавров попросил Таху активно работать на международном уровне, чтобы «изначальный замысел пакетной сделки воплощался в жизнь».

Все проблемы с продовольственной проблемой нельзя решить без совместной работы с дружественными странами. Нас в организации 57 государств, которые вместе представляют собой сильную экономическую мощь. Мы можем работать вместе и смотреть, какие можно найти пути решения, — сказал генсек ОИС, отвечая на вопрос NEWS.ru о том, как организация намерена помочь способствовать поставкам зерна в страны Ближнего Востока и Северной Африки для предотвращения угрозы голода.

Фото: shutterstock До конца срока действия зерновой сделки, которая была подписана между Москвой и Киевом при посредничестве властей Турции и руководства ООН, осталось чуть меньше месяца.

Российский министр такой подход поддержал. По его словам, на настоящий момент работы в вопросах обеспечения мировой продовольственной безопасности остается много, а все проблемы в реализации «продуктовой сделки» будут учитываться при решении вопроса ее продления.

Физический вывоз зерна осуществляется в полном соответствии с зерновой сделкой. Что касается конечного пункта доставки зерновозов, то статистика ООН дает весьма противоречивую картину. В беднейшие страны, которые были главной озабоченностью всемирной организации, поступает 5–7% объемов вывозимого зерна. При этом секретариат ООН заявил, что он неустанно работает над снятием санкций с российского зерна. Неустанно — дело похвальное, но необходимо исключение санкций, которые препятствуют вывозу российской сельхозпродукции. Конечно, мы бы хотели видеть более активную роль всемирной продовольственной программы, — заявил Лавров.

Еще во вступительном слове, напомнив о своей последней встрече с Лавровым, которая была в мае, Таха заявил, что она проходила в очень сложное время. Однако сейчас, спустя несколько месяцев, многие, по его словам, уже «более-менее понимают, что происходит в мире». Генсек ОИС отметил, что страны должны добиться мира между Россией и Украиной. «Пока все думали, что избавились от войн, она снова нас настигла», — отметил Таха.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Генсек ОИС Хусейн Ибрахим Таха

А в ожидании мира исламские страны пользуются случаем и выражают солидарность Москве, рассчитывая, в свою очередь, что это не пройдет незамеченным, и намекая на выгодные экономические проекты, гуманитарное сотрудничество. А тот факт, что российская сторона выступает за полную реализацию зерновой сделки, дабы спасти Африканский континент от голода, располагает к развитию контактов между ОИС и Москвой, в то время как Кремль, теряя старых партнеров, надеется найти новых.