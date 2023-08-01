Землетрясение произошло в центре Турции Землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Конья

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Землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Конья в центре страны, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Первые толчки землетрясения зафиксировали в 18:06 мск.

По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине в 7,2 километра, эпицентр расположен в районе Сельчуклу.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (ESMC) до этого заявил о землетрясении в центральной части Турции магнитудой 5,5. Толчки зафиксировали в 68 километрах к северо-западу от города Османие и в 19 километрах к северу от Козана. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.

Ранее заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов рассказал, что сильные землетрясения произойдут в Стамбуле до 2030 года. Подземные толчки магнитудой 7,2–7,6 спрогнозировал еще один эксперт Наджи Герюр.

6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. 20 февраля на юго-востоке Турции произошли два новых землетрясения. Общее количество погибших в результате землетрясений превысило 43,5 тысячи человек.