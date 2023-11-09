Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на границе Турции с Сирией

Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано на границе Турции и Сирии, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. В пресс-службе организации отметили, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 15 км к востоку от города Искендерун с населением около 159 тыс. человек. Очаг катаклизма залегал на глубине 9 км.

До этого Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал в Греции землетрясение магнитудой 5,2. Сильные толчки ощущались в Афинах, а на острове Эвбея из-за колебаний земной поверхности массово сошли оползни. В результате катаклизма в некоторых зданиях на острове выбило стекла, а в одном из продуктовых магазинов обрушился потолок, с полок посыпались товары.

В первых числах октября в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Очаг залегал на глубине десяти километров в районе острова Торисима. Катаклизм был зафиксирован к югу от архипелага Идзу, сейсмологи объявили угрозу формирования гигантских волн. Жителей предупредили, что последующее за катаклизмом такого рода цунами вызывает колебания воды высотой до метра. Метеорологи отметили, что этого достаточно, чтобы человек не устоял на ногах.