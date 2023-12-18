Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в Турции Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в Мраморном море недалеко от Стамбула

Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в Мраморном море недалеко от побережья турецкой провинции Ялова к югу от Стамбула, сообщила пресс-служба государственного Управления по чрезвычайным ситуациям Турции. По его данным, эпицентр находился в 8 км от побережья города Чинарджик. Очаг залегал на глубине 11-14 км.

Землетрясение ощущалось в ряде районов Стамбула. Данных о каких-либо разрушениях не поступало.

Ранее в Сети появились кадры мощного землетрясения магнитудой 7,5 на Филиппинах. На видео можно увидеть разрушения в местном ТЦ и обрыв проводов на улице. На Филиппинах начиная с 17:37 до 19:17 подряд зафиксировали 22 землетрясения магнитудой от 5,0 и до 7,7. В Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре сообщили, что толчки могут вызвать цунами. Предупреждение об этом также опубликовали сейсмологические центры по всему миру, в том числе американский, австралийский, сербский, итальянский и многие другие.

До этого сообщалось о землетрясениях в двух российских регионах — на Сахалине и в Бурятии. Подземные толчки в обоих субъектах РФ были магнитудой до 5,0. На Сахалине землетрясение зафиксировали в центральной части. Толчки ощутили жители села Онор. В результате происшествий никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.