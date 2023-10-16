Зеленского не пустили в Израиль Ynet: Израиль отказал Зеленскому в визите, поскольку счел его неуместным

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание посетить Израиль вместе с главой Госдепа США Энтони Блинкеном на фоне обострения вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной, однако израильская сторона дала понять Киеву, что этот визит будет несвоевременным, пишет Ynet. Текущий отказ не означает, что Зеленский не приедет в Израиль вообще, уточняет издание.

Президент Украины Владимир Зеленский, который на прошлой неделе находился с визитом в Европе, хотел приехать в Израиль с Блинкеном, но в Израиле ему сообщили, что сейчас неподходящее время, — говорится в публикации.

Ранее Блинкен побывал в Израиле, где провел совместную с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху пресс-конференцию. В ходе своего выступления он назвал себя этническим евреем и подчеркнул, что ХАМАС намерено уничтожить Израиль. Глава Госдепа пообещал руководству Израиля передать вооружение для системы ПВО «Железный купол».

Издание The Washington Post ранее писало, что Зеленский теряет свое преимущество в глазах мирового сообщества на фоне успехов президента России Владимира Путина и такая тенденция может сказаться на предоставлении помощи Киеву. Также отмечалось, что Блинкен пытался создать искусственную видимость того, что Киев имеет успехи в своих атаках, однако на Западе все равно недовольны тем, как освещают конфликт зарубежные журналисты.