Застрелившего пятерых сослуживцев иранского солдата задержали Застрелившего пятерых сослуживцев солдата задержали в иранской провинции Керман

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Солдата, убившего пятерых своих сослуживцев, задержали в провинции Керман в юго-восточной части Ирана, сообщило агентство IRNA. Мотивы преступления до сих пор неизвестны. Ведется расследование.

Этот человек задержан недалеко от города Зеренд, — заявил командир юго-восточного военного штаба Амир Голамалиян.

Уточняется, что военный находился на караульном посту. Затем он вошел в казарму и открыл огонь по своим сослуживцам. Все погибли.

Ранее солдат Армии обороны Израиля ранил нескольких сослуживцев. Военнослужащий отдыхал вместе со своим отрядом в лагере в Ашкелоне. До этого он участвовал в операции в секторе Газа. По предварительным данным, после боевых действий солдат страдал посттравматическим синдромом (ПТСР). Среди ночи он проснулся из-за кошмара, после чего открыл стрельбу.

Восемь израильских военных погибли 24 декабря в ходе боевых действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, во время столкновений в центральной части анклава. Пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала имена погибших, среди них оказалось четверо сержантов, двое майоров, подполковник в отставке и генерал-майор в отставке. С учетом новых данных число жертв среди военных за время сухопутной операции в секторе Газа достигло 152, а общее количество погибших с 7 октября достигло 485.