Заседание СБ ООН по ситуации в секторе Газа пройдет 9 ноября Постпред ОАЭ: заседание СБ ООН по ситуации в секторе Газа пройдет 9 ноября

Фото: Eskinder Debebe/UN Photo/XinHua/Global Look Press

Очередное заседание Совбеза ООН по ситуации в Газе состоится 9 ноября, заявила постпред ОАЭ при всемирной организации Лана Заки Нусейба, сообщает РИА Новости. По ее словам, такие заседания по Газе Абу-Даби станет запрашивать регулярно.

Как я понимаю, в четверг пройдет заседание СБ ООН. В рамках китайского председательства мы также намерены запрашивать регулярные заседания — официальные и неофициальные, чтобы держать в фокусе внимания эту гуманитарную катастрофу, разворачивающуюся в секторе Газа, — подчеркнула постпред.

Нусейба добавила, что Совбез ООН ведет консультации по ближневосточной резолюции, ее обсуждают со всеми членами Совбеза.

Ранее представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что в ходе своего председательства в Совбезе ООН Китай намерен максимально активно способствовать установлению мира в Палестине. В настоящее время непостоянные члены СБ разрабатывают очередной проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. Ван Вэньбинь пояснил, что Пекин будет оперативно предпринимать «ответственные и значимые шаги», направленные на урегулирование кризиса и защиту мирного населения, и взаимодействовать с мировым сообществом в этих вопросах.