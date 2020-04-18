Зариф прибыл в Сирию для встречи с Асадом

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф прибыл в Сирию. Дипломат собирается встретиться с главой государства Башаром Асадом и сирийским коллегой Валидом Муаллемом.
Стороны обсудят актуальные вопросы. В том числе борьбу с терроризмом, обстановку в регионе.
Зариф последний раз посещал Сирию в марте 2019 года. В январе 2020-го глава МИД и министр обороны Сирии организовали переговоры с иранскими политиками в Тегеране,
Как ранее писал NEWS.ru, американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут помочь Ирану в борьбе с пандемией коронавируса. При одном условии: если Исламская Республика об этом попросит Белый дом.
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