Зариф прибыл в Сирию для встречи с Асадом

https://static.news.ru/photo/e9f09a9c-82ed-11ea-81e0-fa163e074e61_660.jpg Мохаммад Зариф Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф прибыл в Сирию. Дипломат собирается встретиться с главой государства Башаром Асадом и сирийским коллегой Валидом Муаллемом.

Стороны обсудят актуальные вопросы. В том числе борьбу с терроризмом, обстановку в регионе.

Зариф последний раз посещал Сирию в марте 2019 года. В январе 2020-го глава МИД и министр обороны Сирии организовали переговоры с иранскими политиками в Тегеране, пишет «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут помочь Ирану в борьбе с пандемией коронавируса. При одном условии: если Исламская Республика об этом попросит Белый дом.