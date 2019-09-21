https://static.news.ru/photo/be3be5de-dcfb-11e9-aa65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tech. Sgt. Joshua Garcia/Global Look Press

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение США перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

В интервью CBS Зариф назвал данное решение президента США Дональда Трампа «позёрством». Он считает, что в попытке разобраться в этой проблеме «всё движется в неверном направлении».

Как писал News.ru, накануне министр обороны США Марк Эспер сообщил, что Трамп одобрил отправку дополнительного военного контингента на Ближний Восток в качестве ответа на «агрессию Ирана против Саудовской Аравии».

Противостояние США и Ирана перешло в острую фазу после того, как 14 сентября несколько нефтеперерабатывающих заводов корпорации Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. После нападения Эр-Рияд был вынужден вдвое сократить производство, что обернулось ростом цен на нефть.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран. Сославшись на результаты расследования разведки, которые не были обнародованы, США существенно ужесточили санкции против Ирана.