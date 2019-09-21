Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение США перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
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Как писал News.ru, накануне министр обороны США Марк Эспер сообщил, что Трамп одобрил отправку дополнительного военного контингента на Ближний Восток в качестве ответа на «агрессию Ирана против Саудовской Аравии».
Противостояние США и Ирана перешло в острую фазу после того, как 14 сентября несколько нефтеперерабатывающих заводов корпорации Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. После нападения Эр-Рияд был вынужден вдвое сократить производство, что обернулось ростом цен на нефть.
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран. Сославшись на результаты расследования разведки, которые не были обнародованы, США существенно ужесточили санкции против Ирана.