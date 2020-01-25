https://static.news.ru/photo/8b873acc-3f60-11ea-87ea-fa163e074e61_660.jpg Мохаммад Джавад Зариф Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф не исключил проведение переговоров с Соединёнными Штатами даже после убийства генерала Касема Сулеймани.

Условием для переговоров является аннулирование санкций в отношении Тегерана.

Для нас не важно, кто сидит в Белом доме. Важно, как они себя ведут. Администрация Трампа может исправить своё прошлое, снять санкции и вернуться за стол переговоров, — заявил Зариф в интервью немецкому журналу Spiegel.

Сулеймани был убит 3 января. В Тегеране пообещали отомстить США за его смерть, и 8 января был нанесён ракетный удар по американским военным объектам в Ираке. Как писал NEWS.ru, замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что американцы не стали отвечать на этот обстрел, опасаясь «ещё более серьёзных» последствий.

Как ранее писал NEWS.ru, спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук направил угрозу в адрес Эсмаила Каани. Он пообещал ему судьбу генерала Касема Сулеймани, если тот повторит ошибки предшественника и станет убивать американцев.