Запущенный из Ирака беспилотник коалиции США атаковал грузовик в Сирии

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Многоцелевой беспилотный летательный аппарат MQ-1C, принадлежащей возглавляемой США коалиции, нанес удар по грузовому автомобилю в Сирии, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов, которого цитирует ТАСС. По его данным, в результате атаки есть погибшие и раненые сирийские граждане.

Попов отметил, что беспилотник был запущен из воздушного пространства Ирака. Грузовик двигался в районе населенного пункта Бу-Кемаль, добавил представитель ЦПВС.

Три модульных разведывательно-ударных беспилотника MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизились с Су-35 ВКС России над сирийской провинцией Хомс, заявлял Юрий Попов. По его словам, избежать инцидента удалось благодаря профессионализму российского летчика.

Ранее российские бойцы нанесли удар по двум выявленным местам базирования боевиков в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Подразделениями военной полиции РФ было проведено патрулирование в провинции Ракка, Хасеке. Тогда же в идлибской зоне деэскалации зафиксировали один обстрел позиций сирийских правительственных войск. Огонь открыли террористические группировки.

До этого Воздушно-космические силы России в провинции Идлиб уничтожили два места базирования боевиков. Операции прошли в районах населенных пунктов Басанкуль и Ашхани-Тахтани, уточнил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.