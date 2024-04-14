Запущен обратный отсчет до «уничтожения Израиля»: иранцы празднуют

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иранцы в день массированной атаки на Израиль устроили гулянья на улицах страны. Граждане выражают поддержку ударам на площади Палестины в Тегеране, где стоят часы с обратным отсчетом времени «существования Израиля». Что известно об обстановке на Ближнем Востоке к утру 14 апреля?

Что происходит на улицах Ирана

Ракеты и беспилотники начали достигать территории еврейского государства, над всей страной звучат взрывы, активно работают силы противовоздушной обороны. В это время улицы Тегерана заполнились митингующими, которые выражают поддержку ударам по Израилю.

Иранское информационное агентство IRNA передает, что жители страны высказывают поддержку военным страны и заявляют о продолжении атак на Израиль. По сведениям журналистов, демонстрации проходят в Тегеране, а также Мешхеде, Кермане и Куме. Участники акций скандируют лозунги «Смерть Израилю» и «Смерть Америке».

«Молодежь Ирана собралась перед Тегеранским университетом в поддержку атак иранских беспилотников на Израиль», — написало издание.

Также тысячи палестинцев собрались праздновать у мечети Аль-Акса, узнав о ракетной атаке Ирана.

Какая обстановка в Израиле

Журналист Никита Кулюхин рассказал «Известиям», что в Израиле работает система ПВО «Железный купол». Он сообщил, что при начале воздушной атаки или при появлении в воздухе ракет местные жители спускаются в подготовленные бомбоубежища.

«Некоторые хотят все равно посмотреть, что происходит в небе и не спускаются», — добавил Кулюхин.

СМИ пишут, что взрывы в небе и на земле слышны по всей стране. Time of Israel информирует, что на фоне массовой иранской беспилотной и ракетной атаки сигналы тревоги включали в Беэр-Шевуе, Димоне, Неватиме и других районах.

Что известно об атаке Тегерана

Источник телеканала ABC News сообщил, что Иран при первом пуске направил в сторону Израиля 70 ракет, при втором — 80. Отмечается, что ЦАХАЛ перехватила из них 99%. По некоторым данным, израильские военные настаивают на решительном ответе Ирану, который должен состояться в ближайшее время.

Национальная служба экстренной помощи Израиля «Маген Давид Адом» проинформировала, что ей поступали сообщения о «симптомах стресса» и легких травмах, полученных, когда люди бежали прятаться в охраняемые зоны. Однако в бедуинском секторе в районе города Арад была серьезно ранена осколками перехваченного дрона 10-летняя девочка. Она находится в тяжелом состоянии.

Иран нарушил Устав ООН и представляет угрозу миру и безопасности, написал в соцсети Twitter (X) постпред Израиля Гилад Эрдан.

«Иран нарушил устав ООН и показал, что представляет угрозу глобальному миру и безопасности. Где ваши голоса? Где ваше осуждение? Проснитесь!» — потребовал дипломат.

Радио Kan со ссылкой на источники сообщает, что беспилотники в сторону Израиля были запущены не только с территории Ирана. Стало известно, что в атаке участвуют и другие страны. В частности, Йемен. Арабские СМИ утверждают, что из Тегерана была запущена вторая и третья волны дронов по целям на территории Израиля. Источники указывают, что были замечены беспилотники, пролетевшие со стороны Ирана над иракской провинцией Сулеймани.

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