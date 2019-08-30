https://static.news.ru/photo/e95cc778-cbfe-11e9-b27e-fa163e074e61_660.jpg Фото: QalaatAlMudiq/twitter.com

Авиация западной коалиции во главе с США нанесла ракетный удар по штабу террористов в сирийском Идлибе. В результате атаки уничтожены более 40 боевиков и полевых командиров.

О проведении спецоперации Военно-воздушных сил сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Ракеты были направлены на позиции экстремистской группировки «Хорас ад-Дин». По некоторым данным, в момент удара в штабе мог находиться главарь террористов запрещённой в России организации «Джебхат ан-Нусра» Мухаммед аль-Джулани. Он должен был принимать участие в совещании со своими союзниками.

Ранее News.ru писал, что Совет Безопасности ООН намерен рассмотреть резолюцию по гуманитарной ситуации в Идлибе. Документ на рассмотрение внесли Бельгия, Германия и Кувейт.