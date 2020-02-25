https://static.news.ru/photo/c6169676-57aa-11ea-8a94-fa163e074e61_660.jpg Сергей Вершинин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России с пониманием относятся к проблемам Турции по размежеванию умеренной оппозиции и террористов в Идлибе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Мы, кстати, понимаем и затруднения турецкой стороны. Нам объясняли, что это сложно сделать, особенно с учётом высокой концентрации террористических элементов внутри Идлиба. Там действительно десятки тысяч людей, которых мы с полным основанием относим к террористам, — сказал Вершинин в интервью NEWS.ru.

Дипломат напомнил, что меморандум 2018 года предусматривал создание внутри зоны деэскалации демилитаризованной зоны шириной 15-30 километров, а также усилия турецкой стороны по дистанцированию умеренной оппозиции от террористов и использование двух дорог, М4 и М5 с тем, чтобы восстанавливать нормальную жизнь людей, которые находятся в этой зоне.

Этого, к сожалению, не произошло, — констатировал замглавы МИД РФ.

Вершинин добавил, что фактически правительственные войска Сирии, которые в последнее время осуществили ответные действия на вылазки террористов, уже частично создали эту демилитаризованную зону.

Дорога М5, которая связывает Дамаск и Алеппо, сейчас открыта для движения. Это очень серьёзный шаг для восстановления нормальной работы сирийской экономики. Такая работа нужна, чтобы показать людям, что есть сдвиги к лучшему и в урегулировании в том числе, показать, что есть положительные последствия борьбы с террористами, — заключил он.

Как ранее писал NEWS.ru, российская делегация направится 26 февраля в Турцию для продолжения переговоров по ситуации в провинции Идлиб.

Полностью интервью Вершинина будет опубликовано на сайте NEWS.ru.