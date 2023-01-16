Закон или власть? Израиль раскололся надвое из-за судебной реформы Правительство хочет ограничить Верховный суд, чтобы судебная власть больше не могла отменять решения исполнительной и законодательной ветвей

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израиль, Тель-Авив: протестующие во время дождя на демонстрации

В Израиле не утихают митинги из-за грядущего изменения судебной системы. Сотни тысяч людей вышли на улицы 14 января, а в следующую субботу, 21 января, ожидается, что манифестантов будет еще больше. Общество разделилось на два лагеря: одни выступают за изменения судебной системы, инициированные новым правительством Нетаньяху, тогда как вторые требуют остановить беззаконие и отменить реформу. И те и другие уверены, что их оппоненты стремятся разрушить демократию, поэтому в соцсетях и в публичном пространстве ведутся бурные дебаты.

Предпосылки

Сейчас в стране действует судебная система, которая сформировалась и развивалась с момента образования государства в 1948 году. В 1953 году кнессет — парламент Израиля — принял Закон о судьях, который определял систему выбора судей, а в 1957 году появился Закон о судах, он закрепил полномочия судов. В 1984 году оба закона были объединены и заменены основным законом «Судебная власть», который и действует до сих пор.

Фото: shutterstock.com Здание суда в городе Яффа

В Израиле нет единой конституции, а поэтому нет и конституционного суда. За соблюдением законов государственными органами следит Верховный суд Израиля — его считают «высшим судом справедливости» (на иврите «БАГАЦ»). И если на заре существования Израильского государства Верховный суд рассматривал исключительно жалобы граждан, связанные с нарушением их прав и свобод, то со временем он стал разбирать иски о соответствии принятых кнессетом решений основным законам. Таким образом БАГАЦ постепенно стал органом конституционного надзора. В итоге это привело к тому, что решения правительства контролируются Верховным судом, который может их отменить.

Суть реформы

Изменение такой системы новое правительство во главе с Биби Нетаньяху, которое считается самым правым правительством за всю историю страны, называло частью своей программы и теперь, придя к власти, готовится ее реформировать.

Правительство намерено разрешить преодолевать вето Верховного суда простым большинством в 61 голос. То есть даже если суд, посчитает закон неконституционным, кнессет сможет его принять.

Если реформа будет проведена, Верховный суд больше не сможет отменять основные законы.

Суд будет действовать в рамках основных законов (свода израильских законов, принимаемых для постепенного создания конституции), не превышая свои полномочия. Также основные законы в суде больше обсуждаться не будут. Для обсуждения любого закона потребуется созыв судейской коллегии в полном составе — 11 судей, — а постановления будут приниматься не простым большинством голосов, а особым«, — разъяснял ранее на пресс-конференции министр юстиции Ярив Левин.

Среди предлагаемых изменений — понижение статуса юридических советников. «Правительство перестанет подчиняться тем, кого никто не выбирал, — предупредил министр юстиции. — Советник — это прежде всего именно советник. Он консультирует правительство, но не принимает решения. Выступая от имени государства в суде, юрсоветники обязаны представлять позицию правительства, а не прокуратуры», — сказал Левин.

По плану министра юстиции, это лишь первый этап судебной реформы. В целом она направлена на «укрепление демократии, создание реальных механизмов государственного контроля, восстановление доверия общества к юридической системе и достижение баланса между тремя ветвями власти».

Что говорят те, кто за реформу

С точки зрения сторонников реформы, изменения укрепят демократию, так как вернут полномочия правительству — власти, выбранной народом.

Он (Нетаньяху. — NEWS.ru) отлично понимает важность независимости всех трёх ветвей власти. Но в отличие от противников реформы он понимает, что независимы они должны быть друг от друга, а не от суверена власти — народа, — пишет в Facebook (деятельность в РФ запрещена) депутат от партии «Ликуд» Юрий Магнер.

По его словам, за последние десять лет судебная система присвоила себе право отменять законы кнессета и управлять деятельностью правительства при помощи системы юридических советников. Тем самым она поставила себя над законодательной и исполнительной ветвями и стала управлять государством.

Между тем таких полномочий судебной системе народ не делегировал. Ситуация, при которой группа людей, избирающих самих себя из числа родственников и членов семей, пытается управлять страной, называется диктатурой, считает Магнер. Реформа призвана указать судебной системе на её изначальное место в демократическом обществе, а именно — быть арбитром между законодательной и исполнительной ветвью власти. «Вопли о конце демократии — естественная реакция тех, у кого отнимают присвоенную власть. Скорее это конец привилегий левых элит, которые надоели народу Израиля», — заявляет политик.

Что говорят противники реформ

С такой позицией не согласны сотни юристов, адвокатов и других представителей судебной системы, которые 12 января в знак протеста провели демонстрации у зданий судов Израиля. Также против реформы выступили тысячи жителей страны, которые вышли на улицы в прошедшую субботу 14 января. По данным полиции, в Тель-Авиве на массовой акции протеста собрались около 80 тысяч человек. Еще несколько тысяч вышли в Иерусалиме, Хайфе и других городах Израиля. Как планируют организаторы протестов, акции продолжатся в следующую субботу.

Фото: Eyal Warshavsky/Keystone Press Agency/Global Look Press Протесты в Израиле разделили страну на две части

Против реформы публично выступила и председатель Верховного суда (БАГАЦ) Эстер Хают.

Если представленный план изменений будет реализован, 75-й год существования Израиля запомнится как год, когда демократический характер страны получил смертельный удар, — заявила она на конференции Израильской ассоциации публичного права в Хайфе.

По ее словам, власть большинства является фундаментальным принципом, лежащим в основе демократического режима, но демократия — это не только власть большинства.

Всякий, кто утверждает, что большинство, избравшее своих представителей в кнессет, тем самым дало им позволение делать, все, что заблагорассудится, напрасно прикрывается именем демократии, — подчеркнула председатель БАГАЦ.

Как опасаются некоторые эксперты, когда у парламента пропадут ограничения в виде стоящих над ним законов, он начнет действовать с точки зрения популизма. Они также сомневаются, что выход на улицы в таком формате, как сейчас, сможет остановить правительство. По словам экспертов, выхода элит на улицы Тель-Авива недостаточно. Демонстрации должны быть более массовыми и непрекращающимися. Но учитывая, что дискуссии не умолкают, можно рассчитывать на то, что правительство Нетаньяху пойдет на уступки. Хотя пока оно это отрицает.

Как реагирует власть

Премьер-министр Нетаньяху на заседании правительства прокомментировал прошедшие протестные акции:

В Израиле действительно была огромная демонстрация — миллионы людей вышли на улицы и проголосовали на выборах [два месяца назад]. Один из главных вопросов, за который они проголосовали, — реформа судебной системы... Миллионы граждан, проголосовавших за правый лагерь, знали о нашем намерении всесторонне реформировать судебную систему. Более того, они требовали этого. Каждый, кто был на наших предвыборных мероприятиях, слышал голоса и видел толпы. Многие, кто не голосовал за нас, также знали и соглашались с тем, что в судебную систему необходимо внести фундаментальные коррективы... Об этом говорили и правые, и левые правительства, и никто в то время не утверждал, что это конец демократии.

Ряд сторонников реформы отмечают, что глава Верховного суда Израиля получает чрезмерно большую зарплату, которая даже выше, чем у премьер-министра. Накануне чиновники из партии «Ликуд» обратились к министру финансов Бецалелю Смотричу с просьбой уравнять оклады премьер-министра, председателя Верховного суда и спикера Кнессета. Сегодня заработная плата председателя Верховного суда составляет 104 тысячи шекелей ($30,5 тыс.), а зарплата премьер-министра, как и зарплата спикера кнессета, составляет 56 345 шекелей ($16,5 тыс.).

Фото: shutterstock.com Верховный суд Израиля

Интересно, что Верховный суд Израиля действительно имеет преференции, которых нет у Верховных судов ведущих демократий мира. Сейчас БАГАЦ может вмешиваться в назначения госслужащих, отменять конституционные законы и законы не на базе конституции, а также накладывать вето на решения правительства. Таких полномочий у Верховных судов нет ни в США, ни в Великобритании, ни во Франции.

Иерусалим