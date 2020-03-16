https://static.news.ru/photo/dafe9f80-678a-11ea-ab51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aggelos Barai/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудник Отдела дипломатических отношений партии Демократического союза (PYD) региона Евфрата Бакр Хадж Исса рассказал о послании, которое передал лидер Рабочей партии Курдистана Абдулла Оджалан во время встречи с братом Мухаммадом Оджаланом в тюрьме острова Имралы. Причиной посещения стала информация об ухудшении состояния здоровья курдского лидера после пожара на острове, где Оджалан содержится в заключении с 1999 года.

Послание лидера Абдуллы Оджалана пришло в сложное время, и у него много целей, — отметил Бакр Хадж Исса в интервью Hawar News Agency.

В частности, лидер РПК — организации, которая в Турции и в ряде стран признаётся террористической, — попросил курдов Северного Курдистана выбрать нейтральный путь, чтобы не стать «жертвами заговора». Также в своём послании он передал пожелания и благодарность арабским кланам, которые вместе с курдами входят в поддерживаемые США «Демократические силы Сирии».

Абдулла Оджалан был приговорён к смертной казни в 1999 году после того, как был арестован в Кении — Греция и Россия отказались предоставить ему политическое убежище. Приговор был заменён на пожизненное заключение в связи с введением в Турции моратория на смертную казнь.

Как сообщал ранее NEWS.ru, не только США способствовали формированию курдских отрядов в САР, но и Россия с некоторых пор пытается создать ополчение на востоке страны. Рекрутинг проходит в северо-восточной провинции Хасеке, где преобладает курдское население.