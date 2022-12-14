Загадочный инцидент в Чамане: Афганистан и Пакистан снова делят границу Линия Дюранда, проведенная в XIX веке британцами, до сих пор приводит к перестрелкам и подпитывает пуштунский национализм

Фото: STR/Global Look Press

«Талибан»*, пришедший к власти в Кабуле летом 2021 года, похоже, нарушил свое главное общение — не выносить «шариатскую революцию» за пределы своей страны, которая теперь называется Исламский Эмират Афганистан. Армия соседнего Пакистана сообщила, что вечером 11 декабря талибы обстреляли город Чаман на территории Пакистана, убив семь человек. Для чего афганская сторона пошла на такой шаг и что происходит на афгано-пакистанской границе, одном из самых опасных мест в мире, — в материале NEWS.ru.

Неожиданный обстрел

Рядом со мной пролетел минометный снаряд, похожий на огромный огненный шар, — рассказывает об атаке на приграничный город очевидец Фида.

Обе стороны неохотно делятся деталями произошедшего, из-за чего информация об инциденте весьма противоречива. До сих пор достоверно неизвестно, с чего именно началось столкновение, тогда как стороны перекладывают вину друг на друга. С уверенностью можно сказать лишь то, что стычка произошла в пограничном населенном пункте Чаман на западе Пакистана, расположенном на трассе Кандагар — Кветта. С афганской стороны границы по городу был нанесен массированный удар, в результате которого семь человек погибли и около 20 получили ранения.

Еще в 2000-х годах войска НАТО пользовались Чаманом, также известным как «Врата дружбы», чтобы перевозить оружие в Афганистан, поэтому город не раз становился мишенью исламистов. Впрочем, сейчас погранпункт Чаман служит на благо самим же талибам, поскольку через него проходит один из главных маршрутов для связи с Пакистаном.

Дело в том, что город находится в географически важном торговом коридоре между афганским Кандагаром и пакистанским городом Кветта. Еще в ХIX веке этот маршрут приметили англичане и хотели построить там железную дорогу. В перспективе она могла бы превратиться в длинный логистический маршрут от Каспия до Индийского океана. Но вся эта лирика и тот факт, что город Чаман находится прямо посередине этого маршрута, не помешали талибам обстрелять его.

Если верить заявлениям пакистанской армии, с афганской стороны по Чаману ударили изо всех орудий, включая артиллерию и минометы.

Мы гуляли на улице, как и в любой другой выходной день. Вдруг внезапно раздался сильный взрыв. Обломки падали на людей. Ранило многих, и в том числе одного из моих двоюродных братьев, — рассказывает житель Чамана Мухаммед.

Что интересно, конкретной цели у афганцев, похоже, не было. Складывается впечатление, что они хаотично стреляли по городу и мирным жителям. Причем Пакистан уверяет, что не давал никакого повода для такого жестокого поведения со стороны соседей.

В ответ на агрессию Исламабад провел «надлежащую, но взвешенную» атаку против талибов, детали которой официальные лица не озвучивают, после чего потребовал от Кабула не допускать подобного впредь.

Пакистан обращается к афганским властям в Кабуле, чтобы подчеркнуть серьезность ситуации. Мы требуем принятия строгих мер, чтобы такие инциденты больше не повторялись в будущем, — заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Три версии событий

В Афганистане ракетный обстрел назвали «вынужденной реакцией» на действия Пакистана. В частности, Кабул заявил, что афганских пограничников «вынудили пойти на такой шаг», так как именно Пакистан первым убил одного мирного афганца и ранил еще 13 человек, трое из них также мирные жители.

Пока что есть три версии произошедшего. Согласно одной из них, пограничники «Талибана» хотели срезать часть забора вдоль границы, что вызвало гнев их пакистанских коллег. Речь, вероятно, идет о части 2700-километровой стены из колючей проволоки, которую возводит Пакистан вдоль границы с Афганистаном. Ее строят, чтобы помешать притоку исламистов в Пакистан из Афганистана, поскольку Исламабад опасается, что мигранты могут попытаться устроить переворот.

По другой версии талибы на самом деле ничего не резали и лишь мирно строили со своей стороны границы новый контрольно-пропускной пункт. Согласно этому варианту, пакистанские пограничники попросили талибов ничего подозрительного не строить, а потом открыли огонь.

Третья версия, озвученная официально, говорит, что на самом деле ничего особенного не произошло и обострение — случайное стечение обстоятельств. По крайней мере именно так афганский политик и член «Талибана» Нур Ахмад обрисовал ситуацию вокруг Чамана для СМИ.

По рекам и горам

Впрочем, инцидент с обстрелом лишь фрагмент крайне сложного пазла афгано-пакистанских отношений. Вокруг города Чаман и контрольно-пропускного пункта всегда напряженная атмосфера, всему виной давний спор, которому уже более ста лет. Речь идет о так называемой линии Дюранда протяженностью 2640 км, по ней прочерчена граница между двумя странами. Эта «историческая ошибка», какой ее многие считают в Афганистане, досталась соседям от богатого наследия британской колониальной эпохи.

Линия появилась еще в конце XIX века, когда Пакистан был частью Британской Индии. В то время в регионе проходили так называемые афганские войны, в ходе которых Англия пыталась завладеть Афганистаном и выстроить там оборонительный рубеж против России. Но как бы Лондон ни старался закрепиться в Афганистане, ничего не выходило — недаром афганские ущелья и скалы называют «кладбищем великих империй». Тем не менее извлечь выгоду из боевых действий англичане все же смогли — на помощь короне пришел тогдашний секретарь по иностранным делам Британской Индии Мортимер Дюран. Искусной дипломатией в 1893 году он сумел склонить антибританского (и пророссийского) эмира Афганистана Абдуррахман-хана к тому, чтобы разделить границы по выгодной для англичан линии.

Главной задачей была оборона британских владений, поэтому граница прошла по естественным географическим барьерам, вроде рек и холмов. И все бы ничего, но линия Дюранда полностью игнорировала местные этническое особенности, напрямую пересекая так называемую землю племен, где проживают пуштуны — один из главных народов Афганистана.

Абдуррахман поступил правильно, потому что те афганские племена были горючим материалом. Хоть они и помогали в борьбе против Индии, держать их в руках всегда было трудно. Потому Абдуррахман и взвалил эту трудную работу на плечи англичан, — писал о разделившей кланы и семьи линии британский журналист и историк того периода Гамильтон Гибб.

С постепенным уходом Британии из региона в ХХ веке и появлением независимого Пакистана в 1947 году Афганистан начал требовать решить историческую ошибку, но так и не преуспел в этом.

Выгода в неопределенности

Чтобы получше понять современные противоречия вокруг линии Дюранда и разобраться, почему она особенно волнует именно талибов, NEWS.ru связались с востоковедом, экспертом по Афганистану и ведущим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО Александром Князевым.

Сейчас на территории, которая де факто является пакистанской, проживает на несколько миллионов пуштунов больше, чем в Афганистане, где они — государствообразующий этнос, — обрисовал положение Князев.

Талибы по факту пуштунские националисты, для которых принципиально важно, чтобы их этнос составлял в Афганистане большинство. Им выгодно не признавать линию Дюранда в качестве границы — так они могут приписывать пуштунов из Пакистана к афганскому населению и обосновывать право своего этноса на руководящую роль в стране.

Граница между Афганистаном и Пакистаном до сих пор четко не зафиксирована. Поэтому часто бывает, что пакистанские пуштуны могут спокойно прийти на афганские парламентские или даже президентские выборы, чтобы проголосовать за своего кандидата, — рассказывает Князев об одной из причин того, почему талибам так не нравятся заборы и колючая проволока на границе.

Талибы, конечно, хотели бы присоединить пуштунские территории Пакистана, но они понимают, что это приведет не только к большому международному скандалу, но и к войне с Исламабадом. Сейчас им хватает того, что граница определена не очень четко. Так называемая несправедливость линии Дюранда устраивает почти все афганские народности, кроме пуштунов. Ведь если пакистанская территория за линией Дюранда вдруг станет частью Афганистана, то в процентом соотношении численность пуштунов вырастет очень сильно, и тогда другие этносы станут совсем уж меньшинствами.

Пуштуны с двух сторон

Таким образом, талибо-пакистанские столкновения на границе — это не просто перестрелки пограничников, а наследие Британской империи.

Что касается пуштунов с пакистанской стороны, то нельзя сказать, что они забыли о корнях и живут «по-пакистански». Многие из них настроены даже радикальнее афганских талибов и хотят построить отдельную страну — Пуштунистан, то есть землю пуштунов. Разные исламские пуштунские националистические движения в 2007 году даже собрали свой аналог «Талибана», назвав его «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП)*, то есть «Движение Талибан в Пакистане». Их цель — установить в Пакистане шариат (верховенство исламского права). Его боевики устраивают перестрелки с пакистанскими военными и организуют теракты. «Техрик-е Талибан Пакистан» можно назвать «занозой» в отношениях между афганскими талибами и Пакистаном. Даже краткосрочные мирные инициативы обычно не идут дальше намерений.

Так, в ноябре Пакистан и ТТП договорились о мире. Но режим прекращения огня довольно скоро закончился, причем именно ТПП приказала своим последователям устраивать теракты по всей территории Пакистана. Но неожиданно талибы получили ощутимый удар с другой стороны.

После прихода «Талибана» к власти в Кабуле в 2021 году против них активизировалась местная ячейка ИГ*, устраивая теракты. Последним по времени стала атака 12 декабря, когда боевики ИГ устроили вооруженное нападение на отель «Лонган» в Кабуле, в котором живут в основном китайские инвесторы (талибы уверяют, что никто из них не пострадал во время атаки). Что интересно, Пакистан поддерживает талибов в борьбе с игиловцами.

Пакистан — наш брат, и он поддерживает нас во многих отношениях, — благодарили талибы пакистанских соседей, когда те передали им разведданные о террористах в 2021 году.

Однако, несмотря на сотрудничество между Исламабадом и Кабулом против ИГ, Афганистан и пакистанская «Техрик-е Талибан Пакистан» находятся в тесном контакте. Причина опять-таки во многом — в произвольно проведенной линии Дуранда. Многие подразделения и базы ТТП находятся на «землях племен» — практически неподконтрольном Исламабаду горном районе Пакистана, а нынешние боевики — это потомки разделенных линией Дюранда кланов и семей.

Можно ли закрыть торговый путь

На линии Дюранда находится и обстрелянный талибами Чаман. Учитывая историю двух соседей, неудивительно, что приграничный город и КПП на трассе Кандагар — Кветта превратился в один из центров напряженности, где часто проходят столкновения. Предыдущая перестрелка случилась в ноябре, когда афганец застрелил пакистанского солдата. После этого пограничный пункт закрыли на восемь дней. Но пауза в работе пограничного пункта Чамана сильно ударила по населению с обеих сторон. Ведь Чаман ежедневно пересекают тысячи людей: торговцы и люди, которые едут навещать родственников по ту стороны границы, или больные афганцы, направляющиеся в Пакистан на лечение. Правда, в ноябре об обидах очень скоро забыли — всего спустя неделю после закрытия пункта стороны провели переговоры в «дружеской обстановке» и Чаман снова заработал.

Похоже, то же самое происходит и сейчас. Правда, теперь для возобновления мира недели не понадобилась. Не прошло и суток с момента обстрелов и бомбежек, а стороны уже провели две плодотворные встречи, и «ситуация нормализовалась».

Когда закрывают Чаман, страдают обе страны. Страдают люди. Страдают предприятия. Эти вопросы должны решаться только путем диалога — торговля не должна прекращаться, — заявил Имран Акар бывший президент Торговой палаты Чамана.

Раз даже после массированной бомбежки и перестрелок стороны пошли на мир, лишь бы не закрывать пропускной пункт, то, возможно, из маленького городка Чаман на западе Пакистана получится большой гарант хрупкого мира между двумя странами. Ведь раз торговле нельзя прекращаться, то значит, и Чаман должен жить в мире.

* Организации признаны террористическими и запрещены в РФ.