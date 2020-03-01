https://static.news.ru/photo/ae13240a-5bc8-11ea-8d3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/ТАСС

В Турции трёх журналистов Sputnik отпустили после дачи показаний. Сотрудники издания были задержаны после того, как на их квартиры напали группы националистов.

Об этом ТАСС сообщили близкие репортёров, которые находятся возле Дворца правосудия Анкары.

Sputnik Турция является частью международной сети информагентств, входящих в государственный холдинг «Россия сегодня».

Накануне главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала о нападении на сотрудников Sputnik в Турции. По её словам, злоумышленники угрожали журналистам, обвиняли их в предательстве родины из-за того, что они «работают на русских». Они пошли писать заявление в полицию и пропали, а в офисе агентства начались обыски. При этом в полиции заявили, что у них работников СМИ нет.