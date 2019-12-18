Сирийская компания Soreyaty объявила о создании новой цифровой валюты, которая будет носить название «лира». Как заявили в Soreyaty, сирийская криптовалюта будет запущена 1 января 2020 года. В компании уверены, что цифровые деньги будут стабильным средством расчёта. Проект возник на фоне серьёзного кризиса, в котором оказался сирийский фунт. Впрочем, в экспертной среде считают, что создание «лиры» не приведёт ни к чему хорошему.

О том, что сирийцы скоро смогут использовать цифровую «лиру», деловому изданию Al-Iqtisadi сообщил гендиректор Soreyaty Фади Шаммут. По его словам, создание новой валюты поможет заменить доллары в сфере внешней торговли. Soreyaty обещает открыть соответствующие пункты обслуживания по всей Сирии — там, где это возможно. Сама компания была создана в 2019 году и базируется в сирийской провинции Латакия. Шаммут заявил, что в настоящее время Soreyaty занимается созданием собственной инфраструктуры в САР, несмотря на сложные обстоятельства. Из его заявлений следует, что пока сирийское правительство не дало ответа, готово ли оно поддержать цифровой проект. Впрочем, по словам Шаммута, никаких проблем с законодательством не будет: запретов на криптовалюту в Сирии нет.

تعتزم إحدى الشركات السورية طرح أول عملة سورية رقمية للتداولات الخارجية تحمل اسم (ليرا) مطلع العام القادم.

ووفق ما أورد موقع “الاقتصادي” السوري ستقوم “شركة سوريتي” الخارجية محدودة المسؤولية /اوف شور/ بإطلاق العملة الرقمية التي تحمل اسم (ليرا) بتاريخ 1-1-2020 . pic.twitter.com/XoDAhe9BiY — linda (@linda20204316) December 18, 2019

Проект появился на фоне рекордного падения сирийского фунта. В декабре его курс достиг минимума с 2011 года. В начале месяца сирийский фунт упал почти на 25%. Обострение валютного кризиса демонстрирует степень зависимости правительства Башара Асада от Ливана. Эксперты отмечают, что события в Ливанской Республике оказывают непосредственное влияние на обменные курсы в Сирии. Экономика этой ближневосточной страны служила основным источником твёрдой валюты своего соседа на фоне санкций США и ЕС. Кроме того, предприятиям САР всегда были нужны доллары для оплаты иностранных товаров. В связи с этим сирийские импортёры попали в зависимость от ливанских банков. А финансовая система официального Бейрута в середине октября 2019 года провалилась, как потерпело крах и правительство во главе с Саадом Харири. На этом фоне ливанские банки просто закрыли свои двери.

Иллюстрацией кризиса с сирийской национальной валютой служит бойкот, который в некоторых провинциях объявили напечатанной в годы вооружённого конфликта банкноте в 2 тыс. сирийских фунтов. Жители территорий, неподконтрольных сирийскому правительству, и без того с осторожностью использовали эту купюру, когда она выходила на рынки. Однако сейчас усилились опасения, что её использование может ещё сильнее ослабить курс фунта. По словам аналитиков, сирийское правительство за счёт двухтысячной купюры попыталось вывести доллары из провинций, которые не находятся под контролем правительственной армии САР. Эти меры, по задумке, должны были укрепить стоимость фунта.

Что касается цифровой «лиры», то создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко заявил NEWS.ru, что ещё ни одна криптовалюта не способствовала укреплению нацвалюты.

В Сирии же, с учётом общей ситуации, может случиться первый прецедент, когда цифровая валюта поспособствует ослаблению национальной валюты. Если она будет действительно хоть немного популярна, то станет основой для различных сомнительных операций и инструментом для вывода из-под контроля государства значительной части финансовых взаимоотношений. Егор Клопенко венчурный инвестор, основатель iTLEADERS венчурный инвестор, основатель iTLEADERS

По словам эксперта, это очень рискованно с учётом того, что в Сирии такие вещи, как финансирование терроризма, — не абстрактное понятие. Он отмечает, что эта валюта может использоваться и как упрощённый канал инвестиций в Арабскую Республику, однако остаётся загадкой, зачем для этого создавать отдельную валюту: криптовалют и без того достаточно много, и гораздо более ликвидных. Егор Клопенко делает вывод, что, скорее всего, проект направлен на то, чтобы вытянуть дополнительные средства.

В разговоре с NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев заявил, что цифровая валюта не влияет на курс национальной валюты, а для использования цифровой «лиры» в качестве платежа вместо доллара во внешнеторговых операциях другие страны должны легализовать это платёжное средство.

Это вряд ли произойдёт в обозримом будущем. Курс цифровой валюты зависит от интереса к ней: чем выше интерес, тем больше желающих её приобрести, тем выше её цена. Относительно недавно Япония легализовала биткоин, а Китай проявил интерес к нему — и сразу после этого биткоин в КНР взлетел в цене. Потом произошло обрушение биткоина по причинам, которые пока никому не понятны. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

По словам эксперта, цифровая валюта — это и средство платежа, и финансовый актив, который может вырасти в цене, как облигация, а может и обвалиться — и в такой момент появляется подозрение, что это была цифровая пирамида. Артём Деев отмечает, что многие страны сознательно не идут на легализацию цифровых валют, потому что их нельзя контролировать, а законодательство не готово к использованию таких платёжных средств. В Сирии, скорее всего, цифровая «лира» не будет иметь серьёзного развития, заключает аналитик.