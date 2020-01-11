В Тегеране одновременно проходят два визита: эмира Катара Тамима Бен Хамада Аль Тани и делегации правительства Сирии во главе с премьер-министром Имадом Хамисом. Приезд высокопоставленных лиц в столицу ИРИ связан с убийством США иранского генерала Касема Сулеймани и дальнейшими событиями в регионе, включая ответ властей страны Вашингтону и его последствия.

Эмир Катара стал первым главой государства, который посещает Иран после убийства Сулеймани и атаки гражданского Boeing 737. Кроме того, Аль Тани приехал в Исламскую Республику впервые в должности главы государства — престол он унаследовал в 2013 году. Визит был подготовлен главой МИД Катара, который был в Тегеране несколькими днями ранее — сразу после ликвидации американцами генерала КСИР в Багдаде.

У Дохи сложились дружественные отношения с Вашингтоном. В эмирате находится база ВВС США Эль-Удейд с самым крупным контингентом американских войск на Ближнем Востоке. Одновременно с этим Катар выстроил прочные связи с Ираном, с которым делит крупнейшее в мире газовое месторождение. Такая близость к обеим сторонам конфликта даёт возможность Дохе выступить посредником между двумя государствами.

Как отметил в беседе с NEWS.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов, вопрос посредничества между США и Ираном может стать важным аспектом переговоров Аль Тани с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Визит эмира Катара может быть связан с тем, что он попытается если не сыграть роль посредника, то, как минимум, донести позицию Тегерана до американцев, либо наоборот. Вряд ли Катар будет способен самостоятельно нормализовать ситуацию, но может исполнить роль посредника. Раньше в этом качестве выступал Оман, но после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида для Дохи открывается окно возможностей. Кирилл Семёнов руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам

Сейчас Катар вынужден выстраивать такую линию, чтобы, с одной стороны, продолжить урегулирование спорных вопросов с Саудовской Аравией, а с другой — сохранить отношения с ИРИ, указывает эксперт.

Тамим Бен Хамад Аль Тани и Хасан Рухани TamimBinHamad/twitter.com

О прибытии премьера Сирии в Тегеран со ссылкой на дипломатические источники в Дамаске сообщило издание Enab Baladi. Также в состав делегации вошли глава МИД САР Валид Муаллем и министр обороны Али Абдулла Айюб. Собеседники издания назвали визит «очень важным», отметив, что он связан с развитием событий в регионе Ближнего Востока. Ранее 7 января президент России Владимир Путин впервые с 2017 года посетил Сирию для переговоров со своим визави Башаром Асадом. Это событие было воспринято рядом экспертов как своего рода сигнал странам, играющим роль на сирийском треке, — Ирану, США и Израилю, а также как попытка усилить своё влияние в САР на фоне ирано-американского обострения. Спецслужбы и армия поляризованы из-за соперничества Москвы и Тегерана, и приезд российского лидера связан с возможностью поменять внутриэлитный расклад, считают журналисты оппозиционного сирийского ресурса Enab Baladi.

Тем не менее Семёнов не видит прямой взаимосвязи между визитом главы РФ в Сирию и последующей поездкой делегации САР в Тегеран. По его словам, на этой теме можно лишь спекулировать.

В этом визите нет ничего из ряда вон выходящего: отношения между Сирией и Ираном как двумя основными союзными государствами поддерживаются в рабочем порядке. Дамаск — один из ключевых элементов оси сопротивления. На фоне обострения отношений между Ираном и США ему необходимо обсудить, как дальше себя вести, — пояснил эксперт.

По его словам, проследить взаимосвязь между визитами катарской и сирийской делегаций в Тегеран, дата которых совпала, довольно сложно, однако она не исключена. Семёнов предположил, что стороны могут обсудить вопрос нормализации отношений между Дохой и Дамаском — пока Катар воздерживался от официального восстановления дипломатических связей с САР, несмотря на шаги ОАЭ и Бахрейна в этом направлении, с которыми, в свою очередь, эмират сейчас пытается вернуть взаимодействие к доблокадному периоду.