За полетом турецкого БПЛА в Иране наблюдали более 200 тысяч человек Flightradar24: свыше 200 тысяч человек следили за турецким БПЛА в Иране

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency

Ибрахим Раиси

Маршрут турецкого БПЛА Bayraktar Akinci, который участвует в поисках совершившего жесткую посадку вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, отслеживали 208 тысяч человек через портал Flightradar24, следует из данных портала. Уточняется, что на тот момент он стал самым отслеживаемым полетом на портале.

Известно, что по состоянию на 01.15 по местному времени (00.45 мск) дрон достиг иранской провинции Верзеган, где произошел инцидент. По состоянию на 02.00 мск сайт турецкого госагентства Anadolu показывает поисковую операцию с камеры БПЛА в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что турецкий беспилотник зафиксировал источник тепла в районе поисков борта президента Ирана Ибрахима Раиси. По информации СМИ, предположительно, им могут быть обломки вертолета иранского лидера.

До этого аналитики американской газеты New York Times обратили внимание на тот факт, что происшествие с вертолетом, на борту которого находился президент, произошло в деликатный для международных отношений момент. Всего за несколько дней до этого, напомнили авторы материала, чиновники США и Ирана провели важные переговоры по Ближнему Востоку, пытаясь сгладить угрозу более масштабного конфликта.