Казни детей: в Саудовской Аравии приговаривают к смерти несовершеннолетних Несмотря на давление ООН, саудовцы не готовы отказаться от кровожадной традиции

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Независимая группа правозащитников, назначенная ООН, выступила с призывом к властям Саудовской Аравия освободить из-под стражи 19-летнего Абдуллу аль-Хувайти, приговоренного к смертной казни. Дело получило громкий резонанс, поскольку приговор был вынесен еще в 2017 году, когда Абдулле было всего 14. Суд обвинил ребенка в воровстве и, что хуже, в убийстве. Не секрет, что одна из самых влиятельных монархий на Аравийском полуострове практикует смертные казни. Однако казни детей вызывают особый гнев правозащитников.

Он же ребенок

В заявлении, опубликованном на сайте ООН, сказано, что признание было выбито у аль-Хувайти под пытками. Он сознался в преступлении, хоть у него было алиби. Подростка обвинили в вооруженном ограблении ювелирного магазина в городе Табук на северо-западе страны. Якобы он также застрелил полицейского, прибывшего на место преступления. Однако исполнение приговора не вступило в силу немедленно — саудовским палачам оставалось ждать, когда юный «преступник» достигнет совершеннолетия.

Ненадолго аль-Хувайти смог выдохнуть в прошлом году, когда Верховный суд королевства отменил приговор. Но радость была недолгой: в марте 2022 года молодой саудовец узнал, что ему снова постановили снести голову мечом (основной метод казни в королевстве). Уж если саудовские власти снова решили вынести смертный приговор, несмотря на давление международного сообщества, то даже петиция в поддержку аль-Хувайти, набравшая 70 тысяч подписей, вряд ли пошатнет весы арабской Фемиды.

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В этом деле правозащитников ООН смущает не столько тот факт, что саудовский суд игнорировал алиби подозреваемого и, с большой вероятностью, под пытками выбил из него признание, сколько то, что предполагаемое преступление было совершено в детстве.

Эксперты ООН призывают правительство немедленно освободить Абдуллу аль-Хувайти и отменить вынесенный ему смертный приговор за преступления, которые он якобы совершил в детстве, — сказано в обращении

Правозащитники взывают к гуманности властей: казнить за преступление из детства, даже если оно реально имело место, нельзя.

Мы не хотим предрекать фатальный исход. Но мы обеспокоены тем, что вероятное приведение в исполнение смертного приговора за преступление, совершенное лицом, не достигшим 18-летнего возраста на момент его совершения, противоречит международному законодательству в области прав человека, — писали в ООН.

Казнить нельзя помиловать

Саудовцам припомнили, что они уже много раз обещали отказаться от смертельных приговоров для детей. В 2016 году делегация королевства в Комитете ООН по правам ребенка ответственно заявила: в стране не приговаривают к смертной казни детей. Позже представители КСА уточнили: если преступление, совершенное несовершеннолетним, по закону наказывается смертной казнью, то высшую меру меняют на тюремный срок. В 2019-м Эр-Рияд казнил 37 человек, среди которых было шестеро несовершеннолетних на момент совершения преступлений. В последующие годы страна вновь уверяла ООН, что вместо казни юных преступников приговаривают к 10 годам в исправительном учреждении.

Однако, судя по делу аль-Хувайти, которого повторно приговорили к казни, саудовцы все же немного лукавят.

Сколько раз нужно уличить правительство Саудовской Аравии во лжи, прежде чем международное сообщество перестанет ему верить? Они сказали нам, что прекратят казнить детей в 2016 году, а затем все повернули вспять и убили шестерых в 2019-м. В феврале перед ООН они уверяли нас, что на этот раз все будет по-другому. Теперь мы узнаем, что это старая пластинка. Вы либо казните детей, либо нет, — возмущался глава европейско-саудовской организации по правам человека Али аль-Дубиси.

Око за око, или Спасение души

Впрочем, саудовцы в некоторой мере действительно сократили основания, по которым детей могут приговорить к смертной казни. Осталось лишь два.

Первая категория — «худуд» (в переводе с арабского — «границы»). Считается, что человек, нарушающий закон в этой сфере, совершает тяжкое преступление против Аллаха, переступая божественные границы. Сюда относятся изнасилование, вероотступничество или прелюбодеяние (правда, тут нужно привести свидетельства «четырех надёжных, благочестивых очевидцев»).

Фото: Amr Nabil/AP/TASS Саудовская Аравия

Наказания за такие преступления определены в священных писаниях. Саудовские богословы считают, что их нельзя менять, даже для детей.

Так как душа человека склонна к желаниям и наслаждениям — спиртному, блуду и другим удовольствиям, которые портят религиозность людей, их разум, душу и потомство, ислам предписывал наказание с целью сдерживания, — обьясняют мусульмане необходимость смертной казни.

Вторая категория преступлений, по которой несовершеннолетних еще приговаривают к казни, — «кыяс» («соразмерность»). Это примерно то же самое, что принцип «око за око». Например, за убийство родственника семья может потребовать несколько миллионов или смертную казнь для виновника, и суд в любом случае будет вынужден исполнить волю родителей усопшего.

Во всех остальных случаях саудовские суды смертную казнь для детей стараются обходить — это признает даже международная правозащитная организация Amnesty International. Впрочем, согласно все той же Amnesty, число казней в Саудовской Аравии стремительно растет. Не так давно, 12 марта, королевство казнило 81 человека за один день, в основном по подозрению в терроризме. Правозащитники настаивают, что многие признания были выбиты путем долгих и изнурительных пыток.

Веселый палач

Чаще всего казни в Саудовской Аравии проходят в девять утра, когда осужденного с завязанными глазами ведут к площади перед судом. Его ставят на колени, оглашают преступление, а затем отсекают осужденному голову с помощью специального клинка.

Преступников буквально выносят на площадь для казни, поскольку к этому моменты их силы уже, как правило, иссякли. Тогда я читаю приказ и по сигналу отсекаю заключенному голову, — приоткрывал тайны профессии один из известных саудовских палачей Мохаммад Саад аль-Беши.

Реже применяется расстрел — обычно в отношении женщин. Труп осматривает медицинский работник, который подтверждает смерть, и уносит тело, после этого дело считается закрытым. Получить тело семья убитого, как правило, не может. Даже узнать о месте захоронения проблематично.

Сами палачи признают, что они не чувствуют никакой вины за экзекуции, поскольку выполняют задачи, поставленные самим Аллахом по очистке исламского общества.

Все тот же палач аль-Беши говорил, что ему неважно, сколько людей убивает, покуда знает, что выполняет волю Аллаха.

По словам палача, работа никак не отражается на его личной жизни — у него большая семья и много друзей. Они его не осуждают, а, наоборот, поражаются умению быстро отделить голову от тела и хвалят за мастерство. Каждый вечер он чистит свой клинок, и в этом деле ему любят помогать семеро детей.

Фото: Hasan Jamali/AP/TASS Акция протеста в Бахрейне после казни в Саудовской Аравии

Пока в саудовском обществе любая казнь воспринимается как воля Бога, навряд ли стоит ожидать резких изменений в юридической системе. Аль-Хувайти, вероятнее, всего пополнит тот же список, где числятся Абдул-Карим аль-Хаввадж (арестован в 16 лет, под пытками признался во всех обвинениях, казнен) и Мужтаба аль-Свекайт (арестован в 17 за распространение информации о протестах внутри королевства, убит отсечением головы).

Впрочем, у СМИ есть одна версия. Как сообщает Reuters, в Белом доме планируют на июль поездку президента США Джо Байдена в страны Залива (хотя это еще не точно). Не исключено, что Байден встретится за одним столом с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммадом бин Салманом. Возможные переговоры — шанс повлиять на Эр-Рияд и добиться освобождения парня. Заодно сможет сохранить лицо и Байден, хотя и у него на родине, как известно, преступников казнят.