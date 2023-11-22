ЮНИСЕФ предупредил о риске роста случаев истощения детей в секторе Газа ЮНИСЕФ: нехватка продовольствия может увеличить число случаев истощения детей

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Нехватка продовольствия в секторе Газа может вызвать рост на 30% числа детей, страдающих от истощения, сообщила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку. По ее словам, которые приводятся на сайте фонда, истощение является самой опасной для жизни формой недоедания среди детей.

Мы прогнозируем, что в течение следующих нескольких месяцев число случаев истощения у детей — наиболее опасной для жизни формы недоедания у детей — может увеличиться почти на 30% в Газе, — заявила Рассел.

Как подчеркнула глава ЮНИСЕФ, помимо бомбардировок, чрезвычайную угрозу для детей представляют катастрофические условия жизни в секторе Газа. Она добавила, что миллионы несовершеннолетних не обеспечены продовольствием и вскоре это может перерасти в продовольственный кризис.

Ранее ЮНИСЕФ сообщил о многочисленных жертвах среди детей в результате обстрелов двух школ в Газе. Международная организация потребовала немедленно прекратить боевые действия, жертвами которых становятся мирные жители. Как добавили в ЮНИСЕФ, дети, школы и приюты не являются мишенями на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.