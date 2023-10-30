ЮНИСЕФ оценил количество убитых в секторе Газа детей ЮНИСЕФ назвал число убитых детей в секторе Газа катастрофическим

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Число погибших в результате ударов по сектору Газа детей является катастрофическим, заявили телеканалу Al Jazeera в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ). При этом точную цифру сотрудники фонда не привели, но указали на общее «ужасное» положение детей в анклаве.

Положение детей в секторе Газа — ужасное, а число убитых детей — катастрофическое, — говорится в сообщении.

В ЮНИСЕФ также призвали к защите больниц Газы и созданию безопасных гуманитарных коридоров.

Ранее представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кудра заявила, что с начала эскалации конфликта его жертвами стали более восьми тысяч мирных жителей сектора Газа. По ее словам, 3,3 тысячи погибших составляют дети. Она подчеркнула, что израильские военные намеренно обстреливают медицинские учреждения — больницы и центры оказания первичной медико-санитарной помощи.

29 октября стало известно, что больница «Аль-Кудс», расположенная в северной части сектора Газа, подверглась обстрелу. По данным телеканала Al Hadath, некоторое время назад Израиль потребовал от палестинского общества Красного Полумесяца эвакуировать людей, которые находились в медицинском учреждении. В организации отмечали, что в здании больницы укрываются свыше 12 тысяч человек. Эвакуировать по требованию Израиля такое количество людей, не подвергая их жизни опасности, невозможно.