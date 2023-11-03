Японский сейсмолог спрогнозировал землетрясение-катастрофу в Турции TV100: сейсмолог Мориваки спрогнозировал крупное землетрясение в Турции

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мраморноморский регион Турции ожидает землетрясение магнитудой 7,9 балла, заявил TV100 японский эксперт Йошинори Мориваки. По его словам, человеческих жертв может быть в два или три раза больше, чем во время февральской трагедии, которая унесла жизни 50 тысяч человек на юго-востоке страны.

В районе Мраморного моря может быть в 2-3 раза больше жертв, чем при землетрясении 6 февраля. Оно может стать очень сильным, потому что там больше людей. К сожалению, Мармару ждет очень сильное землетрясение, — подчеркнул специалист.

При этом Мориваки отметил, что трагедия на юго-востоке вряд ли повторится. Жителей этого региона в ближайшее время ждут только афтершоки, заключил эксперт.

Ранее в городе Дюздже на северо-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 3,9. Подземные толчки были зафиксированы в районе Гелйака. Эпицентр землетрясения находился на глубине 5,39 км. О пострадавших и возможных повреждениях зданий не сообщалось.

До этого землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Афганистана. Его эпицентр находился в 42 км к северо-западу от Герата. В результате на территории провинции было разрушено несколько деревень, по меньшей мере 2445 человек погибли. Еще 2440 жителей получили ранения.