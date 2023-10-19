Япония высказалась о решении Совбеза ООН по ближневосточной резолюции Кабмин Японии: мы сожалеем о решении Совбеза ООН по ближневосточной резолюции

Фото: AFLO/Global Look Press

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно на регулярной пресс-конференции выразил сожаление в связи с решением Совета Безопасности ООН не принимать бразильский проект ближневосточной резолюции. Запись трансляции опубликована на сайте японского кабмина. По словам Мацуно, Токио проголосовал за принятие документа.

Принимая во внимание текущую гуманитарную ситуацию в секторе Газа и будучи в состоянии поддержать большую часть этой резолюции, наша страна голосовала за. Мы прикладывали различные дипломатические усилия для скорейшего достижения результата, но в итоге Совет Безопасности ООН не смог надлежащим образом декларировать свои намерения — это заслуживает сожаления, — сказал он.

Мацуно выразил готовность Японии продолжать активную работу по скорейшему урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что Токио знает об усилиях Вашингтона урегулировать ситуацию, несмотря на то что он проголосовал против принятия бразильской резолюции.

Ранее США использовали право вето по бразильскому проекту ближневосточной резолюции. За документ резолюции проголосовали 12 членов СБ ООН, а Великобритания и Россия воздержались от голосования.

Проект ближневосточной резолюции, представленной Бразилией, содержит осуждение «террористической атаки ХАМАС» 7 октября, призыв отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора, требование обеспечить им гуманитарный коридор, а также освободить заложников.

Россия ранее представляла аналогичную резолюцию. Она содержала пункты с призывом немедленно прекратить огонь, освободить заложников и остановить насилие в отношении гражданских лиц и все акты терроризма. Совбез ООН документ не принял.

Постпред КНР при международной организации Чжан Цзюнь заявил, что США не заслуживают оправданий после того, как наложили вето на ближневосточную резолюцию в Совете Безопасности ООН. По его словам, необходимо прекратить боевые действия, чтобы защитить гражданское население и предотвратить гуманитарную катастрофу.