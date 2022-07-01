Яир Лапид возглавил правительство Израиля Яир Лапид стал временным премьер-министром Израиля

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Яир Лапид

Лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид в ночь на 1 июля официально вступил в должность премьер-министра Израиля. В истории страны он стал 14-м премьером, сообщает государственное радио «Кан».

Днем ранее израильский Кнессет (парламент) одобрил законопроект о самороспуске после нескольких дней обсуждения. Занимавший прежде пост премьер-министра Нафтали Беннет уже передал дела преемнику. У Лапида на 1 июля запланированы первые рабочие встречи, среди которых значится разговор с главой Службы общей безопасности Израиля Роненом Баром.

Временным премьером Лапид будет оставаться до 1 ноября. На эту дату назначены досрочные парламентские выборы. Они будут пятыми за последние три с половиной года.

Ранее стало известно, что Яир Лапид, исполнявший обязанности глава израильского МИД, в мае заявил: Израиль продолжает дипломатические отношения с Россией, несмотря на заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о евреях. Лапид объяснил, что возмутился словами российского коллеги особенно сильно, так как трагедию нацизма пережил его отец.