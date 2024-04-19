Взрывы раздались в районе аэропорта иранского города Исфахан Reuters: взрывы прогремели в районе аэропорта города Исфахан

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Взрывы прозвучали в районе города Исфахан, сообщает Reuters. Уточняется, что звуки были слышны неподалеку от аэропорта. Официальных комментариев по ситуации не поступало, сведений о разрушениях или пострадавших нет.

Причина этих звуков неизвестна, расследование продолжается до выяснения точных деталей инцидента, — отметили журналисты.

Почти одновременно с этим израильские военные нанесли ракетный удар по объекту в Иране. Не уточняется, были ли у Израиля цели на территориях Сирии и Ирака. Атака, как сказано, была совершена в ответ на удар Ирана по Израилю 13 апреля.

До этого командующий подразделением ядерной защиты и безопасности Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Ахмад Хакталаб информировал, что Ирану удалось определить местоположение ядерных центров Израиля. По его словам, вооруженные силы страны готовы нанести удары по ним в любое время. Однако атака будет осуществлена лишь в случае ответа Израиля на недавний обстрел военных объектов.

Хакталаб добавил, что Израиль в течение многих лет вел «подрывную и террористическую деятельность» в отношении Ирана. Теперь страна считает себя вправе ответить на любую агрессию Тель-Авива, заключил он.