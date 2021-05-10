Опубликовано жёсткое видео взрывов Израилем гранат в мечети Аль-Акса

https://static.news.ru/photo/bfcb209c-b1cd-11eb-a9dd-96000091f725_660.jpg Фото: TRT на русском / Telegram

В Сети появилось видео, как израильские военные взрывают гранаты в мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе Иерусалима.

Храм является третьей святыней ислама после мечети аль-Харам в Мекке и Мечети Пророка в Медине. На кадрах слышны взрывы и видно, что верующие в панике пытаются отбиваться или покинуть мечеть.

Эти дни будут вписаны в историю. Пускай весь мир видит, что в центре Аль-Аксы взрываются гранаты, — говорит мужчина, снявший ролик во время атаки израильских военных.

На втором ролике люди в военной форме нападают на женщин в мечети. Видно, что гранаты разрываются прямо в толпе, но число пострадавших и погибших неизвестно. Автор ролика показала, что женщины спешно покидают здание, пока военные атакуют молитвенный зал и зачищают территорию.

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По официальным данным количество жертв авиаудара в секторе Газа увеличилось до 21. Ранены 70 человек, трое из них находятся в критическом состоянии.

По данным агентства Maan News, среди погибших мирных граждан есть 10-летняя девочка. Всего погибли девять детей.

Ранее NEWS.ru писал, что десятки ракет выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО «Железный купол». Об этом заявил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.