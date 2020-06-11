Взрыв произошёл в сирийском городе Эль-Баб

https://static.news.ru/photo/08b43e60-abda-11ea-8bc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/ Global Look Press

В четверг, 11 июня, в сирийском городе Эль-Баб, расположенном в 38 километрах к северу от Алеппо, произошёл взрыв.

Как сообщает телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на источники, Эль0Баб находится на подконтрольной протурецким вооружённым формированием сирийской оппозиции территории.

В настоящее время о деталях взрыва и возможных пострадавших нет никакой информации.