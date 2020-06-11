Взрыв произошёл в сирийском городе Эль-Баб

В четверг, 11 июня, в сирийском городе Эль-Баб, расположенном в 38 километрах к северу от Алеппо, произошёл взрыв.
Как сообщает телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на источники, Эль0Баб находится на подконтрольной протурецким вооружённым формированием сирийской оппозиции территории.
В настоящее время о деталях взрыва и возможных пострадавших нет никакой информации.
Ранее военные корреспонденты поделись мобильным видео, снятым на месте инцидента между патрулями США и РФ в Сирии. На кадрах отчётливо
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