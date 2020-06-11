Ближний Восток

Взрыв произошёл в сирийском городе Эль-Баб

14:39, 11 июня 2020
Фото: Xinhua/ Global Look Press

В четверг, 11 июня, в сирийском городе Эль-Баб, расположенном в 38 километрах к северу от Алеппо, произошёл взрыв.

Как сообщает телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на источники, Эль0Баб находится на подконтрольной протурецким вооружённым формированием сирийской оппозиции территории.

В настоящее время о деталях взрыва и возможных пострадавших нет никакой информации.

Ранее военные корреспонденты поделись мобильным видео, снятым на месте инцидента между патрулями США и РФ в Сирии. На кадрах отчётливо видно, как американская бронемашина M1235 MRAP съезжает на обочину в непосредственной близости от машины россиян, а из-под её капота валит пар, писал NEWS.ru.

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