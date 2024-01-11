На западе Кабула прогремел взрыв

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

В районе Дашт-е Барчи на западе Кабула прогремел взрыв, передает агентство Aamaj News. О пострадавших и жертвах пока не сообщается.

Утром 11 января прогремел взрыв рядом с мечетью Абу Муслима Хорасани, недалеко от пересечения улицы Панджсад Фамили. Ответственность за взрыв взяла на себя организация «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Предыдущий взрыв в Кабуле произошел 6 января. Ответственность за нападение взяло на себя ИГИЛ.

Ранее в Иране более 100 человек погибли в результате теракта, произошедшего на кладбище Мучеников в городе Керман во время мероприятия в память о генерале Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани. Во время церемонии с разницей в 10 минут прогремели два взрыва. Один из них произошел у усыпальницы военачальника, второй — близ мечети Сахеб аз-Заман.

Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».