Взрыв прогремел в южном пригороде ливанского Бейрута

Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

Сильный взрыв прогремел в южном пригороде Бейрута, находящемся под контролем ливанской шиитской группировки «Хезболла», сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности. По их словам, ЧП произошло вблизи кондитерского магазина. Информация и пострадавших или погибших на данный момент не поступала.

Взрыв прогремел во вторник вечером возле кондитерской в южном пригороде Бейрута Дахия, который, как известно, является оплотом ливанской вооруженной группировки «Хезболла», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что взрыв спровоцировал пожар. К месту происшествия уже направляются экстренные службы.

Ранее сообщалось о гибели троих участников «Хезболлы» в приграничных районах на юге Ливана. По информации военно-информационной службы группировки, они умерли, «сражавшись с израильским врагом» ради палестинского народа.

Также стало известно, что один из основателей «Хезболлы» Мухаммад Хасан Яги скончался в возрасте 65 лет. Причиной называется тяжелая болезнь. Похороны состоялись 28 декабря в городе Баальбек.